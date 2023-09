Trecento nuovi utenti al Serd di Torpignattara: il municipio si oppone

No a nuovi utenti al Serd (Servizio di emergenza e recupero dipendenze) di via Casilina. Secondo quanto appreso, sarebbe infatti in corso una ridistribuzione dalla sede di via Teodorico, al Tiburtino, a quella di Torpignattara, con 300 persone pronte a essere trasferite. Ma a esprimere contrarietà al piano è il V municipio.

"La nostra posizione è basata su considerazioni di estrema importanza relative al benessere e alla cura dei nostri concittadini" tuona il presidente Mauro Caliste. "In primo luogo, riteniamo che questa ridistribuzione rappresenti un aggravio significativo dei servizi offerti alla nostra comunità. Inoltre, il considerevole aumento degli utenti comporterebbe inevitabilmente un sovraccarico per gli operatori della ASL di via Casilina, che dovrebbero far fronte a una nuova realtà senza avere il tempo necessario per una transizione graduale e per un ripensamento degli spazi già abbondantemente ridotti".

Insomma un trasferimento così cospicuo di nuovi utenti potrebbe mettere a rischio la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. "Va notato che il Serd Casilino, è già gravato da una considerevole quantità di utenti" sottolinea ancora il minisindaco. "L'aggiunta di un flusso supplementare di persone affette da dipendenze potrebbe sovraccaricare ulteriormente questa zona, creando potenziali problemi di congestione, in un territorio complesso". Da qui la richiesta alla Asl di fare un passo indietro "e di cercare alternative che possano garantire la continuità delle cure per i nostri concittadini e evitando ulteriore pressione sul Serd di via Casilina".

No anche dal Tiburtino III

La stessa contrarietà è stata espressa anche dalla giunta del IV municipio con un'apposita memoria votata nei giorni scorsi. Una parte dell'utenza di via Teodorico è prevista infatti anche nei locali di via del Frantoio, al Tiburtino III. Fermo restando che, nella memoria, si sottolineano "l’importanza e la validità" del servizio in quanto struttura pubblica che "si occupa gratuitamente dei cittadini che presentano stati patologici legati all’uso, all’abuso e alla dipendenza" da droghe, alcol o gioco d’azzardo, il problema secondo la giunta è che il Serd andrebbe a collocarsi, in particolare, vicino al nuovo polo dell’infanzia 0-6.