La storia di Elisabeth, dopo anni di vita in strada cittadini e Comune la aiutano a tornare a casa

Dopo due anni passati a dormire sui marciapiedi di Torpignattara, oggi Elisabeth è tornata casa. Con l'aiuto dei cittadini e dei servizi sociali del Campidoglio, la donna, nigeriana, circa 40 anni, arrivata in Italia su un barcone, senza riuscire poi sul territorio a costruirsi un futuro alternativo, è riuscita a riabbracciare la famiglia nel paese d'origine. Una storia con un lieto fine che, se da una parte rivela tra le righe un'incapacità di fondo del nostro sistema di accoglienza rivolto ai migranti, racconta anche di cooperazione e solidarietà all'interno di una comunità.

"Siamo felici che almeno per lei il finale sia stato questo" racconta uno dei membri del comitato di quartiere Torpignattara. "Sono purtroppo tante le situazioni di fragilità sociale sul territorio, la storia di Elisabeth è una goccia nel mare". È il comitato, da anni attivo su più fronti che interessano sia il decoro urbano che le politiche sociali, a seguire la donna da vicino, segnalando continuamente avvistamenti alle istituzioni e tentando di instradarla in un percorso di cura - mostrava segni di possibili disturbi psichiatrici - tramite la Asl Roma 2.

Da via Alessi a via Filarete, da via Casilina a largo Preneste. Si è mossa per mesi nello stesso quadrante, aiutata di tanto in tanto dalla Croce Rossa. Qualcuno le dava da mangiare. Non parlava la nostra lingua, il che ha reso la comunicazione difficile, specie per il complesso quadro psichico mostrato. "L'intervento della sala operativa sociale è riuscita a realizzare l'impossibile - racconta l'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari - rintracciare la famiglia in Nigeria e organizzare il suo rientro a casa".

"Ciascuno ha messo a disposizione tempo e competenze e solo cosi si è arrivato a questo felice epilogo" prosegue ancora. "Questa vicenda ci dimostra che esiste una strada percorribile anche di fronte alle situazioni più difficili, attraverso la paziente e instancabile ricerca di soluzioni da parte di tutti coloro che, volontari e istituzioni, hanno agito con professionalità e passione".