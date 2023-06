Dai un pugno alla paura, Pietropaolo: "Non basta indignarsi le donne vanno rispettate sempre"

Manca sempre meno al primo appuntamento di “Dai un pugno alla paura”, l’iniziativa dedicata alle donne e che affronta la tematica della violenza che si terrà domenica 11 giugno a Tor Pignattara.

Il seminario ruota intorno al tema della sicurezza intesa come valore di essere rispettati nell’integrità fisica, sociale e psicologica. "Non basta indignarsi per i molti, troppi femminicidi, le donne vanno rispettate, sempre” dichiara Monica Pietropaolo organizzatrice dell'evento assieme a Federica Caglio e Serena Mencchetti.

“L’espressione sicurezza urbana significa, fondamentalmente, non avere paura di una aggressione violenta, essere consapevoli che la propria integrità fisica sarà rispettata e, soprattutto, poter godere della intimità della propria casa senza paura di subire rapine, o circolare tranquillamente per strada senza temere furti o aggressioni” commentano le organizzatrice che si auspicano di promuovere questi incontri in ogni municipio della Capitale e per poi portarli a livello regionale e nazionale: “Il confronto, i ragionamenti e le proposte sono fondamentali per poter attuare il cambiamento" conclude Pietropaolo.

Madrine dell’evento il consigliere comunale, Rachele Mussolini e l'imitatrice, comica e conduttrice radiofonica italiana, Francesca Manzini.