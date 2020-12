Tor Pignattara, il Covid non ferma la festa antirazzista della scuola Pisacane: "Striscioni, luci e radio"

Luci, striscioni, parole in radio e musica. Il Covid 19 non ferma l'appuntamento che da otto anni, ogni anno, viene organizzato dai genitori e dagli insegnanti della Scuola Internazionale Carlo Pisacane, compresa nell'istituto comprensivo Simonetta Salacone per la ​Giornata d’azione globale contro il razzismo e per i diritti delle persone migranti che si celebra il 18 dicembre.

"Con artisti, amiche e amici abbiamo lavorato insieme sui temi del mare come madre che accoglie, come mezzo di comunicazione e non di separazione, sui temi dell’incontro, dell’identità come miscuglio di storie, delle mappe emotive e delle trame, dell’empatia e della memoria", scrivono in una nota. "Un modo per non arrenderci e non rassegnarci di fronte alle notizie di morte nel Mediterraneo e ai confini dell’Europa che ci raggiungono ogni giorno, ma anche per guardare avanti e cercare di costruire, mano nella mano, un passo alla volta, un mondo a misura di bambini e bambine e all’altezza delle loro grandi aspettative: ​un mondo solidale, accogliente, partecipato, bello e gioioso, pieno di entusiasmo e di rispetto".

Quest'anno, con le misure restrittive legate alla pandemia di Coronavirus "non potremo incontrarci per lavorare, ballare, creare, abbracciarci, stringerci, cantare insieme, ma l’emergenza sanitaria non fermerà il nostro percorso​", annunciano.

Quest'anno non ci saranno incontri e feste ma la comunità educante della scuola Pisacane ha trovato lo stesso il modo di condividere le riflessioni legate a questa giornata. In primis con gli storici striscioni in 4 lingue​, "che da sabato 12 dicembre accolgono a scuola e si affacciano sul quartiere, segnalando la nostra iniziativa fino all’ultimo giorno prima delle feste".

Poi le luci. "Per dare un segno tangibile dell’importanza della solidarietà e dell’accoglienza, ​la scuola si illuminerà​: dalle 18 del 18 dicembre fino alle 22 del 22 dicembre, luci e colori illumineranno la facciata della scuola insieme alle proiezioni delle opere della serie ​'Children of The Sea' realizzate da Sibomana​, artista amico della Pisacane, da tempo impegnato su temi sociali e sul diritto delle persone a spostarsi per cercare un futuro migliore".

Infine su Radio Pisacane, "con voci, suoni, parole e musica: un podcast dedicato ai temi della Giornata d’azione globale contro il razzismo e per i diritti delle persone migranti, sarà ​online il 18 dicembre sul canale di Radio Pisacane. Il podcast raccoglierà i contributi di classi e studenti di tutto l’IC Simonetta Salacone". La trasmissione sarà on air alle ore 19.30.