Torpignattara ancora tra i rifiuti. In Procura avanti con le indagini per interruzione di pubblico servizio

In via dell'Acqua Bullicante i cassonetti sono stati svuotati, ma ancora soffrono le vie interne al quartiere, quelle dove il passaggio dei camion Ama risulta più difficoltoso. Via Francesco Baracca e via della Marranella su tutte, insieme ai quadranti limitrofi vedi il Pigneto - in via Giacomo Conti montagne di immondizia circondano i secchioni da giorni - e il Collatino.

In V municipio qualcosa sul fronte dell'emergenza rifiuti migliora ma è ancora una goccia nel mare, specie nel quadrante di Torpignattara dove le criticità permangono nonostante il cambio di dirigenza in Ama. Con l'arrivo di Alessandro Filippi, al posto dell'ex Andrea Bossola, è stato promesso un cambio di marcia, ma i tempi di intervento non sembrano essere rapidi per stessa ammissione del sindaco, che ha parlato di ritorno della raccolta a regime non prima dell'inizio delle scuole, a settembre inoltrato. Ricordiamo che i mezzi per la raccolta continuano a essere parzialmente fuori uso, con circa la metà fermi nelle officine per manutenzione, e quelli che l'azienda ha tentato di noleggiare tramite un avviso pubblico lampo non sono ancora disponibili.

"Ho inviato le mie segnalazioni ad Ama per via Francesco Baracca 36 e 50 tre giorni fa. Le ho reinviate l'altro ieri. Le ho reinviate ieri. Ho riprovato a inviarle oggi ma il sito non le prende più, dice "segnalazione già inviata". L'odore comincia a diventare intollerabile" scrive una cittadina sulla pagina Facebook del comitato di quartiere, dove da settimane si accumulano immagini delle condizioni pessime in cui versano le strade. "Il quadro è leggermente migliorato ma il problema non ha trovato una soluzione strutturale - spiega a RomaToday un membro del cdq Torpignattara - lo si vede dal fatto che i cassonetti non vengono mai lavati, emanano un odore terribile e sono spesso pieni di vermi e colano percolato".

Denuncia accolta in Procura

È dello stesso cdq la denuncia in Procura presentata con il supporto dell'avvocata Silvia Ronchetti contro il Comune e Ama per interruzione di pubblico di servizio. Depositata a metà luglio è stata accolta e assegnata alla pm Rosalia Affinito che seguirà le indagini. "Siamo contenti di dare notizia del fatto che l'iter giudiziario sta proseguendo - commentano dal comitato - la denuncia è stata accolta".