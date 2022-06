Rifiuti ingombranti scaricati al parco Almagià. Si accende lo scontro politico

Distesi di sacchetti pieni di materiale edilizio scaricati a pochi passi dall'ingresso del parco Almagià di via Giovanni Maggi, una delle aree verdi del quartiere Torpignattara. A denunciarne la presenza, continua e non una tantum, con foto a testimonianza, il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza Andrea De Priamo, insieme al delegato alla sicurezza di FdI Lazio Enzo Blasi.

"Nonostante continue denunce e segnalazioni fatte dai cittadini residenti i problemi rimangono e le richieste di intervento sono rimaste inascoltate" tuonano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni. Il riferimento va al sempre più diffuso "fenomeno dello scarico di rifiuti e materiali ingombranti o nocivi, tra l'altro in una zona molto frequentata anche da bambini e anziani".

Durante un sopralluogo i due consiglieri hanno sorpreso e filmato alcuni individui che scaricavano diversi sacchi contenenti materiali elettrici, calcinacci e materiali nocivi. "La richiesta che rivolgiamo all’Amministrazione Capitolina e alla polizia locale è di attivare più controlli e garantire una maggiore presenza sul territorio".

La replica del municipio

Un attacco che ha spinto subito alla replica l'assessore all'Ambiente del V municipio Edoardo Annucci. "I rifiuti segnalati, in primis gli ingombranti, non sono presenti all'interno del parco pubblico – come dichiarato - ma nelle immediate vicinanze dei cassonetti stradali" precisa Annucci. "In merito all'area verde, a conferma dell'interesse di questa amministrazione per il verde pubblico, diversi sono stati gli interventi realizzati in questi mesi dal Servizio giardini e l'Ufficio aree ludiche del dipartimento Tutela ambientale proprio all'Almagià".

Per ciò che riguarda la questione dei rifiuti, prosegue l'assessore, "che tuttavia caratterizza tutta la città, ancor di più dopo i fatti di Malagrotta, in più occasioni insieme ad Ama di zona abbiamo promosso interventi straordinari di pulizia, talvolta coordinati anche con i comitati della zona".