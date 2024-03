Il centro di raccolta Ama di via Teano è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione

Il centro di raccolta Ama di via Teano 38 è di nuovo attivo. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente del municipio V, Edoardo Annucci: “Si sono conclusi i lavori straordinari di riqualificazione e adeguamento normativo del sito” spiega. Il centro è, dunque, di nuovo accessibile in questi orari: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19, la domenica dalle 7 alle 13. Il centro era stato chiuso lo scorso novembre insieme ad altri tre: via Campi Sportivi, zona Acqua Acetosa (municipio II), via Cassino, zona Tiburtina (IV municipio) e La Storta (XV municipio).

Cosa si può consegnare al centro Ama di via Teano

I centri di raccolta Ama sono strutture gratuite attrezzate per la raccolta e l’avvio al recupero di alcune tipologie di rifiuti che non vanno mai gettati nei cassonetti. Come si legge sul sito di Ama, nel centro di via Teano possono essere portati, in particolare: grandi elettrodomestici refrigeranti e caldi, imballaggi in carta e cartone, consumabili da stampa (cartucce, toner, nastri), vernici e solventi, sfalci e potature, calcinacci, oli lubrificanti, farmaci scaduti, oli vegetali, monitor e tv, ingombranti, metalli, legno, neon.