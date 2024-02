L'ex borghetto degli artigiani finisce in Procura. L'esposto del presidente Caliste

Spaccio h24, occupazione abusiva di casolari fatiscenti a rischio crollo, e due giorni fa un incendio di sterpaglie accatastate all'interno dell'area. L'ex borghetto degli artigiani in via dell'Acqua Bullicante, a Torpignattara, è diventato un luogo pericoloso, sia per chi ci vive in condizioni disperate sia per chi abita nei palazzi vicini. A denunciarne le condizioni in Procura, recandosi direttamente in caserma dai Carabinieri, è il presidente del V municipio, Mauro Caliste.

Esasperato da mesi e mesi di segnalazioni provenienti dal quadrante, di lamentele dei residenti e di casi di cronaca che vanno dal ritrovamento di un cadavere al più recente rogo scoppiato tra le baracche, il minisindaco è andato di persona dalle forze dell'ordine e ha consegnato un esposto.

Un problema di ordine pubblico

"Ho ricostruito le competenze, i fatti e le interlocuzioni avvenute in questi mesi con tutti i soggetti coinvolti" dichiara. "Come noto, si tratta di un bene sequestrato alla criminalità organizzata che non è nelle disponibilità del municipio V, su cui non possiamo realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria". Da qui l'invito rivolto a chi ancora non ha fatto la sua parte, in primis alla Prefettura che dovrebbe garantire l'ordine pubblico.

"Il nostro obiettivo rimane quello di realizzare al posto dell’ex borghetto un parco pubblico di 12.000 metri quadri, ma affinché ciò diventi realtà è necessario che tutti gli altri organi istituzionali coinvolti si attivino per le attività di loro competenza, a partire dalla messa in sicurezza dell'area con la demolizione dei manufatti, finanziata - grazie all’assessora Monica Lucarelli - dal ministero degli Interni".

Aspettando fondi e interventi

Già, per demolire i casolari abbandonati ci sarebbero 500mila euro di fondi stanziati dal governo ma non sono ancora nelle disponibilità di Roma Capitale. Quando saranno disponibili sarà poi il dipartimento Patrimonio a dover disporre l'abbattimento.

Insomma, la situazione è immobile da tempo nonostante lo stesso Mauro Caliste abbia posto la situazione dell'ex borghetto al centro degli incontri dell'Osservatorio territoriale per la sicurezza che si è più volte riunito negli ultimi mesi, cittadini e municipio attendono ancora risposte concrete.

Da qui l'ultima ratio, la denuncia in Procura. Il presidente dem chiede la disposizione di opportuni accertamenti all'interno dell'area e anche un presidio fisso di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. "Il tema della pubblica sicurezza è stato più volte oggetto di confronto con la prefettura e la questura, tuttavia senza registrare significativi passi in avanti".