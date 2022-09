Torpignattara, inaugurata la nuova pista di atletica di via Beccadelli

A quasi vent’anni dalla prima inaugurazione, la pista di atletica della scuola di via Beccadelli, a Torpignattara, si svela nella sua veste rinnovata. L’impianto è stato inaugurato martedì pomeriggio dal presidente del V Municipio, Mauro Caliste, davanti ai rappresentanti del Coni e dell’istituto comprensivo Laparelli, e ha ospitato un open day di atletica leggera finalizzato a promuovere lo sport inclusivo.

L’open day è stato organizzato da Us Acli e ASD III Millennio all’interno del progetto INSIDE (INcluSion of people with Intellectual DisabilitiE), un’iniziativa promossa nell’ambito del programma europeo Erasmus plus sport: oltre 150 i ragazzi che hanno partecipato sfruttando la nuova pista. Dopo l’evento l’inaugurazione ufficiale.

“Si tratta di un intervento promosso dal territorio, finanziato dal Coni e portato avanti dalla direzione tecnica del Municipio - ha detto il presidente di Municipio Caliste - Un'opportunità per molti giovani del nostro territorio, un modo concreto, frutto della sinergia tra istituzioni, per riqualificare gli spazi scolastici”.