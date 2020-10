Dopo tre settimane riapre piazza della Marranella: era stata chiusa per la rottura di una tubatura

Dopo quasi tre settimane, piazza della Marranella ha riaperto al transito. Quello che a tutti gli effetti è un incrocio viario fondamentale tra i quartieri di Torpignattara, Marranella, Pigneto e Centocelle era stato chiuso il 12 settembre scorso in seguito alla rottura di una conduttura idrica che aveva allagato tutta la strada. Acea Ato 2 ha così aperto un cantiere costringendo a chiudere l'accesso al traffico e la circolazione ad una serie di linee del bus. Poi i lavori sono proseguiti con il rifacimento del manto stradale.

Annunciando la riapertura della strada l'assessora ai Lavori Pubblici, Linda Meleo ha spiegato: "I lavori per la riasfaltatura hanno impiegato un po’ più di tempo rispetto al previsto a causa della pioggia. Questo perché per il buon attecchimento degli strati di asfalto, è necessario non ci sia presenza di acqua. Il lavoro è ora concluso. Ringrazio i tecnici di Acea Ato2 e il dipartimento Lavori pubblici per aver coordinato le operazioni di ripristino della viabilità su un’area molto importante della città".