Il parco Sangalli inizia a cambiare volto: inaugurata la nuova area giochi

Il primo tassello del progetto per la riqualificazione del parco Sangalli, l’area verde che da anni ormai è gestita e curata da un comitato spontaneo di cittadini in collaborazione con il Municipio V, è stato posizionato: giovedì pomeriggio è stata inaugurata la nuova area giochi del parco, un momento di festa cui hanno partecipato le istituzioni, i rappresentanti del comitato spontaneo Acquedotto Alessandrino e gli abitanti di Torpignattara.

La riqualificazione dell’area è partita proprio grazie agli sforzi del comitato, che insieme con il Municipio è riuscito a trovare i fondi per il progetto attingendo al bilancio partecipativo. Il render, presentato a fine 2021, illustra nei dettagli come diventerà il parco non appena terminati i lavori: un nuovo ingresso collegato al viale principale attraverso un percorso da cui le persone potranno fare una passeggiata nell’area verde a piedi o in bicicletta, nuova pavimentazione per il viale principale, attrezzature per sport e tempo libero, un’area dedicata alle biciclette, nuove alberature e nuova illuminazione, riqualificazione delle aree verdi e nuova area giochi.

Proprio dall’area giochi - in passato oggetto di diversi atti vandalici, tra cui anche il furto delle mattonelle della pavimentazione - si è voluto partire per dare il via, simbolicamente, ai lavori: giovedì l’inaugurazione, un momento sfruttato anche per raccontare nei dettagli il progetto ai residenti e fare il punto sullo stato dei lavori.

“Il nostro sogno e il nostro impegno sono sempre stati quelli di far diventare il parco Sangalli un luogo di incontro, svago, aggregazione e relax con progetti e iniziative di crescita sociale per tutti cittadini”, hanno confermato i rappresentanti del comitato, che hanno assistito al taglio del nastro insieme con il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, l’assessore Edoardo Annucci, Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente, e e l’architetta Antonietta Longo. progettista e direttrice dei lavori.

Nei prossimi mesi i lavori proseguiranno per rendere il sogno del comitato realtà. Con il termine dei lavori nell’area giochi, infatti, è stata già recintata un’ampia porzione di parco per dare inizio alla seconda fase dei lavori, finanziati con circa 130mila euro.