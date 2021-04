Parco Sangalli, rubata per la terza volta la pavimentazione dell'area giochi

La denuncia del comitato spontaneo che si occupa dell'area verde, presa di mira in diverse occasioni in pochi mesi: "Vogliamo le telecamere"

Non c’è pace per le famiglie e i frequentatori del parco San Galli: per la terza volta, qualcuno ha deciso di accanirsi sull’area bimbi rubando alcune mattonelle dell’apposita pavimentazione.

La denuncia arriva dal comitato spontaneo Acquedotto Alessandrino-Parco Sangalli, che ha ricordato i tre diversi episodi subiti nel giro di pochi mesi.

“Ma cosa deve accadere ancora per accendere un faro sui problemi di questo quartiere? - chiedono i membri del comitato - La gravità del gesto è insopportabile e ci chiediamo ome sia possibile che in pieno lockdown notturno ci sia la possibilità di passare inosservati e fare tutto questo considerando che per rimuovere la pavimentazione ci vogliono almeno degli attrezzi adatti e un bel po' di forza”.

Le mattonelle della pavimentazione sono state sradicate proprio nei pressi dei giochi, causando un danno economico non da poco visto anche il costo del ripristino: “Chiediamo le telecamere già da tempo e la possibilità di utilizzare la struttura pubblica adiacente all'area giochi come casa del parco e punto di controllo - concludono dal comitato - ma ancora niente, e intanto chi ci rimette sono sempre i bambini”.