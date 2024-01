Parco Almagià, su stop ai tir e isola ambientale "Gualtieri dia risposte"

Realizzare, come promesso, una "zona 30" nel quadrante, e interdire l'accesso ai mezzi pesanti in alcune strade dove il sottosuolo è reso particolarmente fragile dalla presenza di cavità sotterranee. Le richieste sono arrivate lo scorso maggio da 800 cittadini dell'area del parco Almagià, fra Torpignattara e il Pigneto, firmatari di una petizione inviata al sindaco Roberto Gualtieri. A distanza di otto mesi però le risposte latitano.

"A giugno l'assessorato capitolino ha iniziato un percorso per la progettazione di isole ambientali per tutta Roma. Nel nostro municipio ci sono varie zone, compreso Almagià. A novembre ho chiesto aggiornamenti ma ancora non abbiamo materiale sul quale intavolare una discussione che coinvolga cittadini e comitati" spiega a RomaToday l'assessora ai Lavori pubblici del municipio V Maura Lostia.

L'isola ambientale

Ricapitoliamo le istanze del territorio e le loro ragioni. La prima: dar seguito a quanto previsto nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e realizzare un'isola ambientale nel quadrante delimitato da via Zenodossio, via Bufalini, via Dulceri e via Casilina.

Per isola ambientale intendiamo un'area del territorio dove alternare zone pedonali a strade dove fissare la massima velocità a 30 chilometri orari. Un modo per attutire il traffico, lì particolarmente intenso, e garantire l'accessibilità in sicurezza al parco Almagià, unico spazio verde del territorio, a bambini e anziani. E per dare tregua alle sollecitazioni continue sull'asfalto.

Lo stop ai tir

Qui, come in altri quartieri del municipio V, si sa, nel sottosuolo sono presenti chilometri di gallerie e cave di tufo da dove gli antichi romani estraevano la pozzolona per costruire. Tutto apparentemente innocuo fino a quando le volte non vengono danneggiate e indebolite da infiltrazioni d'acqua e umidità. A quel punto si hanno i cedimenti, con annesse voragini, che il territorio conosce tristemente bene.

Da qui la seconda richiesta: interdire il passaggio ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate su via Zenodossio e su via Dulceri, da via Tempesta fino all'intersezione con via Zenodossio, come già fatto nelle vicine via Bufalini e via Maggi e ancora in via Dulceri, da via Tempesta all'intersezione con via Bufalini. Dove però, come testimoniano foto e video scattati dai residenti, non sempre il divieto viene rispettato.

"Sono interventi che ritieniamo essenziali e preliminari alla costituzione dell'isola ambientale come approvata dal Pums cittadino" commentano i membri del comitato Torpigneto Almagià. "Gli interventi sulla mobilità dolce e la tutela delle strade e delle fragilità del sottosuolo, della salute degli abitanti sono urgenti e indifferibili. Chiediamo un' interlocuzione con l'amministrazione in merito alla progettazione degli interventi necessari e ancora attendiamo una risposta".

I lavori sulla voragine

"Se non si chiude la voragine di Zenodossio non possiamo fare attività che stravolgano ulteriormente la viabilità già particolarmente difficile e che per tale motivo ci ha già portato a un cambio dell'ultimo tratto afferente a Casilina" replica Lostia. Già, a che punto siamo con i lavori per la chiusura della maxi voragine che si è aperta sulla strada ormai due anni e mezzo fa? "Penso che la prossima settimana farò un sopralluogo per confrontarmi con l'ingegnere che segue i lavori e per avere una nuova stima dei tempi, così da iniziare a parlare con Acea per il loro intervento per la quota di strada pubblica".