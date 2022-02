Le firme sono già 500, raccolte tramite una petizione on line su Change.org. Torpignattara vuole dedicare una strada a padre Claudio Santoro. I residenti sono tutti d'accordo: "Lo merita".

Morto il 22 dicembre scorso, era un'istituzione del quartiere. Un volto amico, un riferimento per i più fragili, un ricordo per tanti romani che sono cresciuti nel suo campetto di calcio. Fra Torpignattara e la Marranella, negli anni '80, non esisteva altro per giocare dopo scuola o la domenica. L'unica alternativa era la strada.

Settantuno anni, nato a Milano, cresciuto sul lago Maggiore, è arrivato a Roma nel 1984 e non l'ha più lasciata. Il suo oratorio, per tanti bambini del quartiere, è stato una seconda casa. Sempre qui, nel 1996, ha fondato l'associazione casa famiglia Lodovico Pavoni, un luogo di accoglienza per le famiglie più fragili, italiane e straniere.

Gli abitanti del quartiere hanno partecipato in massa al suo funerale, e sui social hanno lasciato in decine di commenti sui gruppi Facebook il loro personale ricordo di padre Claudio. E ora chiedono di intitolargli una strada, una piazza, un luogo che porti per sempre il suo nome.