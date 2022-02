In arrivo nuovi alberi per Torpignattara. La manutenzione spetterà ai cittadini

Cinquanta nuovi alberi per il quartiere Torpignattara. Il V municipio ha partecipato al secondo avviso del bando regionale Ossigeno per la piantumazione di nuove alberature scegliendo come destinatario il quadrante a ridosso dell'Acquedotto Alessandrino.

Per la precisione gli interventi riguarderanno via Giuseppe Cei, strada che collega via Casilina a viale dell'Acquedotto Alessandrino, individuata dall'amministrazione con l'aiuto del Servizio Giardini. Qui verranno sostituiti tutti gli esemplari arrivati a fine vita, 37 in totale, con 20mila euro di fondi. Alla manutenzione futura invece penseranno i cittadini. Il bando prevede infatti un vincolo di manutenzione per i primi due anni a carico del soggetto partecipante al bando di gara. In questo caso il municipio si è accordato con Ecomuseo casilino Ad Duas Lauros e il comitato di quartiere Torpignattara, realtà da tempo attive sul territorio pronte ad "adottare" gli alberi. Altri 10 esemplari invece, questi con risorse del municipio, verranno posizionati nella vicina via Baracca.

"È solo l'inizio di una nuova attenzione del municipio per il verde del territorio" commenta a RomaToday l'assessore all'ambiente Edoardo Annucci. "Il dipartimento tutela ambiente stanzierà presto nuovi fondi e sicuramente sfrutteremo anche questa occasione, stiamo poi valutando altri progetti sul verde da realizzare con soggetti privati".

Cos'è il bando Ossigeno

Dodici milioni di euro in due anni, tra il 2020 e il 2022, per piantumare sei milioni di alberi in tutto il Lazio. È il bando Ossigeno. Un primo avviso pubblico è stato pubblicato due anni fa e ha dato modo di mettere a dimora 30mila alberi attraverso 83 distinti interventi. Diversi municipi della Capitale ne hanno beneficiato. Il 23 dicembre scorso è stato lanciato un secondo avviso, scaduto l'11 febbraio. Chi partecipa, ha la possibilità di piantumare nuovi alberi a patto che si faccia carico della progettazione, documentazione, verifiche urbanistiche, valutazioni agronomiche, dell'ottenimento dei permessi da parte di comune e municipio.