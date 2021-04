Tor Pignattara, 12 nuovi ciliegi da fiore tra via Della Rocca e via Baracca: l'inziativa 'Radici a Torpigna'

Dodici ciliegi da fiore verranno piantati tra via Carlo della Rocca e via Francesco Baracca tra sabato 17 e domenica 18 aprile, dalle 10 alle 18. L'iniziativa 'Radici a Torpigna' è stata messa in campo dal comitato di quartiere di Tor Pignattara e dall'associazione Orti e mestieri.

Per coprire i costi per l'acquisto delle piante, il cui nome botanico è Prunus Serrulata varietà Kanzan, il comitato e l'associazione hanno lanciato una raccolta fondi tramite bonifico bancario. I costi non sono ancora stati coperti del tutto ma la piantumazione, nel frattempo, avverrà comunque (tutte le info per la donazione sulla pagina Facebook del comitato di quartiere)

Non solo. L'appello del comitato non riguarda solo l'impegno economico da parte di cittadini e residenti. "Se vorrete darci una mano nella piantumazione degli alberi scriveteci a info@ortiemestieri.org specificando: quante persone siete, quale giorno preferite e la fascia oraria. Potremo così organizzare le attività con dei turni, nel rispetto del distanziamento e delle altre regole dell’emergenza sanitaria e in modo efficace per il quartiere", scrive il comitato.

L'evento si inserisce in una serie di iniziative finalizzate a portare più verde nel quartiere. A dicembre 2020, infatti, utilizzando 10mila euro raccolti dall'associazione con il 5 per mille, erano stati piantati 27 alberi tra i quartieri di Tor Pignattara e Marranella. Ora l'attenzione sarà dedicata alle due vie di Tor Pignattara, ma l'obiettivo è quello di continuare anche nei prossimi mesi. "Gli alberi in città sono un aiuto al respiro e al buonumore, in questi tempi ancora di più. Aiutano ad avere più ossigeno, consentono allo sguardo di non incontrare solo cemento, assorbono la CO2, d’estate ombreggiano strade altrimenti torride e, tutto questo, lo fanno con l'immensa generosità che la natura ci riserva".