Il nasone perde da mesi e allaga il marciapiede dove sguazzano i rifiuti

Un nasone che perde da mesi, lasciando una pozza d'acqua fissa tra marciapiede e carreggiata, dove puntualmente si accumulano rifiuti che i cittadini raccolgono da soli. La cartolina di disservizi e degrado urbano arriva da Tor Pignattara. In via Leonardo Bufalini, i residenti pensano da soli a rendere i marciapiedi vivibili. "Non ne possiamo più. Alla faccia della siccità questa fontana perde acqua e allaga tutto, tra l'altro si riempie anche di zanzare" racconta Antonio B., abitante sulla via. I suoi video ritraggono chiaramente l'intervento fai da te dei cittadini.

Nessuno da Ama è intervenuto per pulire il marciapiede, né qualcuno dal Comune ha riparato il nasone. "Non è l'unico poi, in piazza Malatesta un'altra fontanella perde allo stesso modo" denuncia ancora il cittadino. Un disservizio denunciato dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia Laura Corrotti. "Zingaretti firma il decreto per l'emergenza idrica ma ecco la situazione in via Leonardo Bufalini, municipio V. Ci sono intere zone nella Capitale senza acqua potabile mentre qui si spreca fino ad allagare la strada. Il sindaco che dice?" twitta la consigliera.

L'emergenza siccità

Il riferimento va all'emergenza siccità che sta colpendo il paese. A fine giugno il governatore Nicola Zingaretti ha ufficializzato lo stato di calamità naturale che serve ai sindaci per adottare eventuali misure di contenimento. Ancora a Roma non sono arrivate. E al momento l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini sembra aver escluso la chiusura dei nasoni, come avvenne nel 2017. "Stiamo pensando alle 2800 fontanelle di cui è dotata Roma, ma è una riflessione che va molto approfondita; perché da un lato c'è la perdita d'acqua, che comunque è veramente limitata, dall'altro lato le fontanelle in una città di 3 milioni di abitanti sono veramente essenziali, soprattutto per le persone più disagiate e per le nostre fognature".