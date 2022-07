Lotta alle tossicodipendenza, a Roma est scatta la prima "mappatura delle siringhe"

I cittadini segnalano e i volontari intervengono, sia per la raccolta che per l'aiuto a chi, in quell'area, ha fatto uso di sostanze. Nel V municipio scatta la prima "mappatura della siringhe", un servizio fornito dal parlamentino in collaborazione con la fondazione Villa Maraini, da tempo impegnata sul territorio romano nella lotta alle tossicodipendenze.

Da via di Torre Annunziata la richiesta all'associazione, facente capo a Croce rossa italiana, di intervenire per bonificare il territorio. Sulla base delle segnalazioni che i frequentatori delle aree verdi del municipio invieranno, l'unità itinerante di villa Maraini si muoverà per raccogliere le siringhe e intercettare i tossicodipendenti e fornire loro supporto.

"Si tratta di un'operazione che faciliterà anche l'incontro con i consumatori di sostanze - spiega il presidente del V municipio Mauro Caliste - dando la possibilità agli operatori della Fondazione di mettere in pratica un approccio umanitario facendo riduzione del danno, per individuare e agganciare le persone che fanno un uso problematico di droghe".

Per segnalare è possibile compilare un apposito form messo a disposizione dal municipio, ove indicare la via e il numero di siringhe individuato (a questo link).

Villa Maraini è l'Agenzia nazionale per le dipendenze patologiche (alcol, droga e gioco d'azzardo), fondata da Massimo Barra nel 1976 in un padiglione della Croce Rossa all’epoca dismesso. Tra i quadranti dove le sue unità operative sono più attive c'è proprio Roma est. Che, stando ai dati forniti dall'ultima "Relazione sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio", è il l'area della città che detiene il più alto numero di utenti dipendenti da sostanze stupefacenti, 6300 in carico presso la Asl Roma 2. Fanno parte del distretto i municipi di Roma est, appunto, dove insistono i quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Pignattara, lungo via Casilina.