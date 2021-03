Tor Pignattara, al parco Sangalli una 'piccola libreria gratuita'

Una 'piccola libreria gratuita' per parco Sangalli, a Tor Pignattara. Una teca di legno e vetro realizzata e donata al quartiere da Guglielmo, 86 anni. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta sabato mattina insieme a una serie di realtà locali tra le quali alcune librerie: La Rocca Fortezza Culturale, Book-Cycle e il gruppo di lettura Torpigna book club. Ognuna di loro ha partecipato con la donazione di libri per riempire la libreria che è stata posizionata nell'area fiorita del parco.

A dare notizia dell'inaugurazione è il Comitato spontaneo del Parco Sangalli, che da circa tre anni si è attivato per curare e tutelare l'area verde. "Oltre a Guglielmo a cui va tutta la nostra stima vogliamo ringraziare anche alcuni scrittori di Torpignattara che hanno partecipato con grande piacere alla cerimonia mettendo ognuno nella casetta il libro scritto da loro". Tra loro "Dario Sardelli, con il giallo appena uscito 'il venditore di rose', Claudia Proietti con 'Come in un nuovo giorno' e Cristiano Ranalletta 'Il cielo sopra il Pigneto'. Tutti libri ambientati o in qualche modo legati a Torpignattara".

Presenti alla cerimonia anche il presidente e vicepresidente della commissione Cultura del V municipio, Alessandro Stirpe e Maria Monia Medaglia che hanno donato dei libri e un regalo al signor Guglielmo per ringraziarlo del suo lavoro.