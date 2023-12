L’ecomuseo Casilino diventa ente accreditato dall’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Dal 4 al 9 dicembre 2023 si è tenuta in Botswana la 18a sessione del Comitato Intergovernativo dell'UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Nell’ultima giornata della sessione è stato ratificato l’elenco delle organizzazioni non governative raccomandate per l’accreditamento in funzione consultiva al Comitato stesso. Elenco ufficiale: https://ich.unesco.org/en/accreditation-of-ngos-01300 Nell'elenco figura anche l’Associazione Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros, ente gestore dell’omonimo ecomuseo urbano che, quindi, rappresenterà Roma nei consessi internazionali finalizzati ad elaborare le strategie di salvaguardia del patrimonio immateriale, nel quadro della convenzione UNESCO del 2003. Si tratta di un passo straordinario per il nostro territorio (il Municipio Roma V) e per tutta la città di Roma che, in questo modo, inizieranno a rappresentarsi nel mondo non solo come scrigni di tesori “materiali” (monumenti, architetture etc.) ma anche come straordinari protagonisti del cosiddetto “living heritage”. Questa opportunità apre alla città intera la possibilità di recuperare il tempo perduto su un settore strategico, che rappresenta il futuro delle ricerche in ambito culturale. L'Ecomuseo, come è sua natura, lavorerà per essere il "megafono" delle istanze territoriali e di tutte quelle comunità di pratica, realtà sociali ed enti di ricerca che lavorano già sul tema, ma sono stati purtroppo tenuti ai margini da una politica culturale totalmente votata alla turistificazione dello straordinario patrimonio materiale della Capitale. Questo risultato premia lo sforzo dell’Ecomuseo Casilino di dare un respiro internazionale alle sue ricerche e alle sue attività, attraverso un'intensa attività di networking e disseminazione. Uno sforzo compiuto nella convinzione che la dimensione romana soffra di un provincialismo e di un solipsismo patologici che stanno portando questa città a ripiegarsi su se stessa, schivando, da un lato, il confronto internazionale, e ignorando, dall’altro, la centralità del dibattito sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale. Nei prossimi mesi proveremo a invertire questa tendenza, con benefici che impatteranno in primis sul territorio del Municipio Roma V. Quartieri come Tor Pignattara, Centocelle, Villa Gordiani o il Quadraro vecchio saranno oggetto di ricerche e studi di livello internazionale, con impatti importanti in termini qualitativi e quantitativi. Una bella rivincita per un territorio che, purtroppo, ancora viene descritto come una terra di risulta o, peggio ancora, l'epicentro romano del degrado.