Fiamme nell'ex borghetto degli artigiani. La furia dei residenti: "Qui abbandono e spaccio h24"

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 17, nell'area abbandonata di via dell'Acqua Bullicante 248, rinominata dai residenti il "borghetto degli artigiani". L'incendio è partito da alcune sterpaglie e in poco tempo è stato domato. Nessuno è rimasto ferito. A dare l'allarme sono stati direttamente i cittadini che si sono accorti di fumo e fiamme. Sul posto anche il 118 e volanti della polizia di Stato.

Un fatto che, superato lo spavento specie per il rischio che le fiamme lambissero il vicino parco dei bambini, non sorprende più di tanto gli abitanti del quadrante. L'area è stata più volte oggetto di denunce per le condizioni di estremo degrado in cui versa.

Da borghetto a piazza di spaccio

"È una base di spaccio h24 sempre più radicata, il via vai di spacciatori è ormai continuo, con tanto di sentinelle e coinvolgimento di ragazze" racconta un cittadino a RomaToday, chiedendo l'anonimato. "Non ne possiamo più. Abbiamo denunciato la situazione a tutte le autorità possibili. Nessuno interviene".

Già, a parte qualche sporadico intervento delle forze dell'ordine, vedi lo scorso venerdì quando nell'area è stato arrestato un 20enne per spaccio di eroina, lo stato di abbandono rimane. Ribattezzato per anni il “borghetto degli artigiani”, oggi è un mix di occupazioni abusive e spaccio di droga. Per la sua riqualificazione sono stati stanziati 500mila euro con una memoria di giunta capitolina, ma ancora non ci sono riscontri su progetti eventuali. L'area è in capo al dipartimento Patrimonio del Campidoglio.

Un tracollo avvenuto negli ultimi cinque, sei anni, con la chiusura delle attività una dopo l’altra. Il fabbro, il falegname, il carrozziere. Oggi i piccoli casolari in pietra cadono a pezzi, mura di fortuna di un’occupazione abusiva dove si annidano degrado e criminalità. Qui a inizio anno è stato ritrovato il cadavere di un 40enne. E i residenti, dopo svariate segnalazioni cadute nel vuoto, stanno valutando la via dell’esposto in Procura.