Bonifica inutile per l'ex Borghetto degli Artigiani: nessun progetto è partito e l'area è tornata una discarica

Altro che centro per attività giovanili come nei desiderata del municipio. L'ex borghetto degli artigiani resta un'area abbandonata e fruita solo da occupanti abusivi che ogni giorno scavalcano la cancellata avanti e indietro. Un via vai continuo, tra erba alta, rifiuti sparsi, e le mura di un casolare fatiscente. Eppure esattamente un anno fa quello stesso terreno era stato bonificato. Un intervento di pulizia straordinario con l'intervento del Servizio Giardini e di Ama, propedeutico all'avvio di un progetto di riqualificazione che a oggi è come se non fosse mai stato eseguito.

Parliamo di un terreno di circa 15mila metri quadrati a Torpignattara, compreso tra via dell'Acqua Bullicante, con accesso dai civici 236-246, e via di Villa Santo Stefano. Le vecchie attività artigianali che operavano all'interno sono state dismesse da anni e il bene è stato oggetto di confisca e acquisito al patrimonio capitolino con decreto del 2018. A quattro anni di distanza dall'acquisizione nulla è stato fatto per il suo recupero. E anche l'ultima occasione, non è ancora stata colta. Nel frattempo lo scorso gennaio all'interno dell'area è stato ritrovato il cadavere di un 40enne.

La denuncia dei cittadini

"Immediatamente dopo la bonifica la zona è stata abusivamente occupata e progressivamente ridotta a una discarica di rifiuti e covo di presunte attività illecite, presumibilmente spaccio e consumo di stupefacenti" denuncia a RomaToday un cittadino (che preferisce restare anonimo) residente a pochi metri dal borghetto. Da mesi informa le autorità competenti di quel che accade all'interno dell'area. Foto, video, segnalazioni alle forze dell'ordine, al municipio fino ad arrivare al Gabinetto del sindaco, dove gli è stato detto che sono disponibili ulteriori fondi per una nuova bonifica (vedi documento in basso). Da qui però nulla si è ancora mosso.

"Siamo di fronte a un continuo e costante disimpegno e scarico di responsabilità, con il corollario che la situazione non solo resta immutata, ma si radica un crescente aumento di presenze di individui alterati dall'uso di sostanze stupefacenti, rassicurati nei loro comportamenti da un purtroppo fondato senso di impunità" racconta ancora il residente. "Le istituzioni sono al corrente, ma tollerano e favoriscono una grave condizione di degrado e criminalità che mette a rischio tutti i residenti, donne e bambini compresi, dato che vi è un parchetto per bambini confinante con il terreno in questione".

La rabbia (anche) del municipio

Da parte sua il V municipio, partito un anno fa con annunci di imminenti riqualificazioni è stato costretto a un passo indietro. "La settimana scorsa abbiamo inviato l'intero faldone al capo segreteria del sindaco che se ne interesserà direttamente" ha spiegato a RomaToday l'assessore all'Ambiente del parlamentino, Edoardo Annucci.

"Abbiamo fatto di tutto per cercare di acquisire il terreno ma non è stato possibile" ammette senza nascondere rabbia e delusione per un iter burocratico che si è più volte inceppato senza portare a niente. "Per i beni confiscati alla mafia servono riscontri da altri dipartimenti, dalla Sovrintendenza, tutti passaggi che in questo anno non hanno avuto risposta". Nè hanno avuto risposta le richieste di abbattimento dei manufatti occupati e di muratura degli accessi all'area. "Serve un intervento della forza pubblica, uno sgombero degli occupanti. Abbiamo interessato più volte la Prefettura, che non ci ha mai dato alcun riscontro" conclude. E la bonifica? Solo uno spreco di risorse? "Non direi, perché comunque a inizio estate l'ordinanza del sindaco prevede lo sfalcio dell'erba. E poi durante l'intervento sono state rilevate dal dipartimento Simu delle cavità nel sottosuolo prima sconosciute".

Il progetto mai nato

Insomma, al momento il terreno resta nelle disponibilità del dipartimento Patrimonio. E la sua riqualificazione non sembra inserirsi in un orizzonte a breve termine. Sempre il municipio, con una delibera approvata in Consiglio municipale un anno fa, aveva tracciato il futuro dell'area. Un progetto che prevede il recupero dei volumi esistenti destinandone uno alla realizzazione di un centro per attività giovanili, un'area giochi per bambini, e delle particelle di terreno da destinare a orti urbani e attrezzature sportive. Sul riutilizzo dei manufatti la destinazione d'uso era ancora da scegliere con il territorio tra attività culturali e socio ricreative e attività di volontariato, coinvolgendo nel progetto direttamente i cittadini. Un sogno che al momento resta sulla carta.