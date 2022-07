Ex borghetto artigiano di Torpignattara: al rilancio penserà Zetèma, ad Ama la bonifica dai rifiuti

Nelle prossime ore Ama e Servizio Giardini faranno partire i primi interventi di bonifica dell'area verde, un piccolo parco abbandonato da 15 anni tra erba alta e rifiuti accatastati. Poi si passerà al vero e proprio progetto di riqualificazione. Che il Campidoglio, secondo quanto risulta a RomaToday, dovrebbe affidare alla municipalizzata Zetèma.

Siamo nell'ex borghetto artigiano di Torpignattara, un terreno di 14mila 449 metri quadrati, compreso tra via dell'Acqua Bullicante, con accesso dai civici 236-246 e via di Villa Santo Stefano. Le vecchie attività artigianali sono dismesse da anni e il bene è stato oggetto di confisca e acquisito al patrimonio capitolino con decreto del 2018. A quattro anni di distanza municipio e Comune pensano al suo recupero.

Dello scorso 8 luglio un sopralluogo dell'assessore all'Ambiente del V municipio, Edoardo Annucci, con il dipartimento Ambiente di Roma Capitale e Ama, per pianificare appunto un primo intervento sull'area verde, anche alla luce dell'ordinanza anti incendi del sindaco Gualtieri che obbligo lo sfalcio del verde nelle zone a rischio. In parallelo, ma con tempi certamente più lunghi, si lavora per la riqualificazione dei manufatti, in mano al dipartimento Patrimonio. "Abbiamo chiesto che la progettazione delle attività da avviare nei locali sia affidata a Zetèma" spiega a RomaToday l'assessore Annucci.

Con una nota inviata dal presidente del V municipio Mauro Caliste al capo di gabinetto del sindaco è stato inviato anche un solletico ad avviare le prima pratiche. Un progetto che nelle intenzioni del municipio (che lo scorso marzo ha approvato una risoluzione a riguardo a firma del consigliere Marco Toti) prevederà verde pubblico, spazi di aggregazione giovanile e opportunità per le realtà sociali del territorio.