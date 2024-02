Ex borghetto degli artigiani tra spaccio e degrado. Tappe e ostacoli verso il nuovo parco

I fondi per demolire le baracche fatiscenti sono in corso di trasferimento dal ministero dell'Interno a Roma Capitale. Ma un cronoprogramma di interventi non esiste e i cittadini chiedono ancora una volta di fare presto. "La situazione è insostenibile, abbiamo paura ad avvicinarci" commenta Alessio Candelori, del comitato Preneste-Bullicante, intervenuto nella seduta di commissione congiunta Patrimonio e Ambiente del 13 febbraio. Una convocazione per fare il punto sullo stato di degrado e abbandono che imperversa nell'ex borghetto degli artigiani, quadrante di Torpignattara compreso tra via dell'Acqua Bullicante, via Luchino Dal Verme e via Roberto Malatesta.

Lo stato dell'arte

Bene sequestrato alla mafia e ora nelle disponibilità del dipartimento Patrimonio, è in attesa di una riqualificazione. Ma prima serve un'intervento di demolizione dei fabbricati presenti, dove regolarmente dormono un numero imprecisato di senza fissa dimora, e dove altrettanto regolarmente avviene un'attività di compravendita di sostanze stupefacenti alla luce del sole. Per intervenire in questo senso ci sono 500mila euro, finanziamenti del ministero dell'Interno dal fondo per la sicurezza.

"In questi giorni stanno arrivando nella casse del Comune" assicura l'assessora con delega alla Sicurezza Monica Lucarelli. La palla al momento è quindi in mano al dipartimento Simu (Lavori pubblici), che si occuperà dei lavori di abbattimento dando in carico i progetto a Risorse per Roma. Nei prossimi gironi, assicurano i dirigenti in commissione, ci sarà un nuovo incontro con il Patrimonio per definire l'iter e stilare un cronoprogramma.

Come evitare nuove occupazioni

Gli iter per lo sgombero e per la demolizione devono procedere di pari passo, e il secondo deve seguire il primo senza che trascorra troppo tempo tra i due. Altrimenti "l'area verrebbe rioccupata subito" suggerisce l'assessora Lucarelli. Uno scenario visto e rivisto nelle aree sgomberate. Se le operazioni di riqualificazione non avvengono rapidamente, le operazioni si rivelano inutili. Sempre Lucarelli suggerisce la provvisoria muratura degli accessi alle baracche, una misura che potrebbe essere altrettanto vana essendo spesso fin troppo facile per gli occupanti distruggere le barriere e rientrare negli spazi. Insomma, la soluzione migliore sarebbe semplicemente quella di aprire al più presto il cantiere per la demolizione, con annessa vigilanza. E dopo la demolizione?

Mancano fondi per il parco

Come ricorda Lucarelli, l'area è vincolata e non è possibile costruire nulla. Nei piani del municipio, che chiede il passaggio di proprietà dell'area una volta sistemata la questione demolizioni, c'è un parco per i cittadini. Ma ancora mancano i dettagli, e soprattutto mancano i fondi. "Possiamo prenderci l'impegno di inserirli nelle prossime tornate utili di bilancio, dopo aver ragionato con il municipio sul tipo di progetto da finanziare" promette il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri. "Noi come municipio abbiamo detto più volte che siamo disponibili a sistemare l'area, ma appunto il bene va prima regolarizzato" spiega in commissione il presidente del V municipio, Mauro Caliste, che proprio la scorsa settimana, dopo un incendio scoppiato nell'area, si è recato nella caserma dei Carabinieri di zona a sporgere denuncia per le condizioni in cui versa il quadrante.