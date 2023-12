V municipio, Fdi dal Prefetto: "Maggiori controlli per combattere l'illegalità nei quartieri"

Il Prefetto di Roma ha incontrato il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli e di alcuni comitati, rappresentanti di categoria e cittadini del quadrante est della Capitale per discutere del tema sicurezza.

Il degrado, la prostituzione nelle strade, lo spaccio nelle piazze e i roghi tossici stanno diventando quotidianità nei quartieri Casale Rosso, Prenestino, Torpignattara e Tor Tre Teste rendendo la vita difficile ai residenti.

L'incontro, come confermato dal Consigliere Capitolino Mariacristina Masi e i Consiglieri del V Municipio Daniele Rinaldi e Patrizio Platania, è servito per discutere su come intervenire per migliorare la vivibilità nelle zone est di Roma con i cittadini che hanno chiesto una maggiore presenza delle istituzioni.

Questa la nota degli esponendi di Fratelli d'Italia: "Chiediamo controlli serrati per garantire legalità e sicurezza. Questo incontro segna un primo passo importante a cui seguiranno altri, nei prossimi mesi ci faremo promotori di un altro incontro con i comitati per affrontare tema per tema con la dovuta attenzione, grazie alla disponibilità della Prefettura".

Non è mancata la replica del presidente Mauro Caliste che, con una nota congiunta firmata insieme alla maggioranza comunale, commenta: "Apprendiamo dalla stampa che una parte di Fratelli d'Italia è stata ricevuta dal Prefetto per discutere di questioni di sicurezza nel nostro territorio. Pur riconoscendo l'importanza del dialogo istituzionale, riteniamo che sia fondamentale tradurre le parole in azioni concrete per garantire la sicurezza dei cittadini. Invitiamo, pertanto, FdI a intervenire presso il Ministero degli Interni, sollecitando un potenziamento delle forze dell'ordine nel nostro territorio".

Continua la nota: "È essenziale che le preoccupazioni espresse durante la relazione sulla sicurezza del Presidente del Municipio durante il Consiglio Municipale vengano affrontate con azioni tempestive. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e l'efficacia di qualsiasi intervento richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni competenti. Invitiamo quindi a passare dalle parole ai fatti, assicurando un aumento delle risorse e delle presenze delle forze dell'ordine nel nostro territorio. Apprendiamo dalla stampa che una delegazione di Fratelli d'Italia è stata ricevuta dal Prefetto per discutere di questioni di sicurezza nel nostro territorio. Pur riconoscendo l'importanza del dialogo istituzionale, riteniamo che sia fondamentale tradurre le parole in azioni concrete per garantire la sicurezza dei cittadini. Auspichiamo, pertanto, che anche FdI abbia sollecitato il Ministero degli Interni a potenziare i presidi delle forze dell'ordine nel nostro territorio, così come già fatto dalla Giunta municipale, e più volte ribadito nell'incontro del Presidente con il prefetto a luglio, nella riunione del comitato della sicurezza in prefettura a novembre e nei vari osservatori a cadenza mensile che si tengono in Municipio. E' essenziale che le preoccupazioni, espresse durante la relazione sulla sicurezza del Presidente del Municipio Mauro Caliste durante il Consiglio municipale, trovino ampia convergenza politica e vengano affrontate con azioni tempestive. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e l'efficacia di qualsiasi intervento richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni competenti. Invitiamo quindi a passare dalle parole ai fatti, assicurando un aumento delle risorse e delle presenze delle forze dell'ordine nel nostro territorio".