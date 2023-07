A Torpignattara l'Arpa certifica l'emergenza rifiuti. In arrivo la denuncia in procura per interruzione di pubblico servizio

Tra i quartieri più coinvolti in questa emergenza dei rifiuti estiva c'è sicuramente Torpignattara. Da tempo, ben prima dell'esplosione di quest'emergenza, i cittadini lamentano difficoltà nella raccolta, sporcizia e degrado diffusi. Tante le segnalazioni ad Ama, polizia locale e agli enti preposti. La paura, neanche troppo nascosta, è che la crisi diventi un'emergenza sanitaria. A certificare l'inadempienza è ora un ente pubblico, l'Arpa, che raccogliendo le segnalazioni dei cittadini ha predisposto un sopralluogo in più punti del quartiere trovando, manco a dirlo, rifiuti in strada.

"In riferimento allo stato dei luoghi rinvenuto" - si legge nella relazione dell'Arpa - "da un mero esame visivo è stato riscontrato in tutti i punti di cui sopra, rappresentati fotograficamente, un diffuso e considerevole accumulo incontrollato su suolo pubblico di rifiuti urbani, verosimilmente provenienti da utenze domestiche". La relazione evidenzia anche "la presenza di rifiuti che, seppur verosimilmente provenienti da utenze domestiche, non devono essere conferiti nei cassonetti stradali ma bensì presso i centri di raccolta comunali".

Qui c'è, indirettamente, una sorta di bacchettata ai cittadini che non utilizzano le isole ecologiche. "Il deposito di tali rifiuti nei pressi dei cassonetti potrebbe comportare difficoltà nel normale svuotamento dei rifiuti differenziati depositati nei cassonetti, contribuendo all’ammasso dei rifiuti in maniera indifferenziata e incontrollata". Il riferimento è ai rifiuti speciali che spesso si vedono accumulati nei pressi dei cassonetti. Torpignattara, in particolare, è stata anche oggetto di indagini della polizia locale per il fenomeno di abbandono dei materassi, la cosiddetta Torpignaflex che ha accertato come alcune ditte pagassero i rom per smaltire i materassi, poi sistematicamente abbandonati in strada. [qui i dettagli dell'inchiesta]

La relazione dell'Arpa viene giudicata superficiale da parte dei residenti. Su facebook il comitato di quartiere commenta: "Non siamo assolutamente contenti della relazione. Poteva essere più incisiva, più responsabilizzante, più puntuale. Ma è un atto pubblico che non contraddice quanto da noi denunciato ma, anzi, certifica l'esistenza di un'emergenza per via "'dell'accumulo incontrollato dei rifiuti'". Secondo l'avvocata del comitato, Silvia Ronchetti, "è un riconoscimento da parte di un ente pubblico dello stato di emergenza in atto. Una relazione fondamentale per i prossimi passi, ovvero per la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio".

A Torpignattara l'esasperazione per i rifiuti sta raggiungendo livelli altissimi. Sulle chat di quartiere si susseguono immagini di rifiuti, segnalazioni ad Ama. "Per farvi capire a che punto siamo arrivati", scrive nella chat Torpigna forever un cittadino, "questa mattina, ho fatto 13 segnalazioni percorrendo circa 400 metri". Non sono mancati anche piccoli roghi di rifiuti, per fortuna non di grandi dimensioni, ma tali da costringere i cittadini a tenere chiuse le finestre per ore.

In via Salomone a inizio giugno è partita una denuncia alla Asl per la presenza di blatte. Anche in quel caso l'azienda sanitaria locale rimpallò le responsabilità ad Ama e alla mancata raccolta.