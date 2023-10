Nasce a Torpignattara la terza comunità energetica di Roma

Il 14 settembre è nata CERtosa, l'associazione che rappresenta la Comunità Energetica Rinnovabile del V municipio. La nascita della nuova comunità consentirà al quartiere di Roma est di produrre energia in maniera rinnovabile e parzialmente autonoma. Si tratta della terza comunità energetica della città per numero di adesioni, con 42 famiglie coinvolte, una scuola, il plesso Carlo Pisacane dell' Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, un'attività commerciale, lo storico panificio dei Fratelli Marrocchini e il CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali.

Cosa sono le comunità energetiche? In sintesi aggregazioni di soggetti diversi che condividono l'energia da loro prodotta. Chiunque può dare vita a queste associazioni: famiglie, esercizi commerciali, imprese e Comuni. Ogni cittadino, unendosi con altre persone o altri soggetti, può attivarsi nella gestione dei flussi energetici e può beneficiare non solo di una relativa autonomia, ma anche di vantaggi economici. Una soluzione green al problema del caro bollette, come spiegato nel dettaglio da un'inchiesta di Dossier.

La nascita e la costituzione della comunità sono state rese possibili grazie al lavoro congiunto del Comitato Certosa, storico e militante comitato di quartiere alla periferia est di Roma e di A Sud, associazione ecologista che da anni presidia e lavora nel V municipio di Roma con numerosi progetti di formazione ecologista nelle scuole e di sostegno ai comitati locali nelle rivendicazioni ambientali e a tutela del territorio. Grazie alla consulenza di ènostra, la prima cooperativa energetica in Italia che produce e fornisce ai soci energia sostenibile, etica e rinnovabile, è stato infine possibile realizzare lo studio di fattibilità.



"Siamo felici - commenta Claudio Lopetuso presidente Comitato Certosa - che proprio nel nostro piccolo quartiere di periferia, trascurato dalle istituzioni, si sia avviato un progetto così ambizioso che permetterà di condividere l’energia rinnovabile prodotta dal sole. La forte adesione che c’è stata dimostra da un lato una rilevante sensibilità delle persone verso i benefici ambientali risultanti dalla produzione di energia pulita, dall’altro conferma come il fenomeno del caro bollette stia diventando un’emergenza sociale che trova nella CER una delle risposte più concrete. Questa sfida rivoluzionaria, può aprire opportunità importanti sia per aiutare le famiglie del nostro quartiere in povertà energetica, sia per avviare processi di rigenerazione urbana del nostro territorio".



"Le Comunita? Energetiche Rinnovabili rappresentano per i cittadini e gli enti attivi su un territorio la possibilita? di partecipare direttamente al mercato energetico, non solo come consumatori, ma anche come produttori" spiega Laura Greco, presidente di A Sud. "Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi con A Sud è stato quello di attivare e rendere saldi processi comunitari virtuosi, che hanno permesso alla comunità di costituirsi intorno al tema politico della sovranità energetica e della democratizzazione dell'energia. Quando la comunità diviene capace e realizza l'importanza del generare valore economico, sociale e ambientale nel proprio territorio in modo autonomo, i benefici ambientali e sociali che ne derivano sono enormi. L’idea delle CER e? infatti quella di rispondere alle esigenze proprie del territorio in questione, e non quella di soddisfare finalita? di lucro: questo permette anche di aiutare a ridurre le spese energetiche dei consumatori piu? bisognosi sul territorio".