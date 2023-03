Il Pd non paga il condominio: a Torpignattara scoppia il caso del circolo moroso

A Torpignattara scoppia il caso del circolo del Partito Democratico moroso. La vicenda, denunciata da alcuni residenti alle Iene, riguarda una serie di rate condominiali che non sarebbero state pagate dalla sezione, causando così un debito di 10.000 euro che adesso toccherebbe gli altri inquilini del palazzo saldare.

Stando a quanto ricostruito da Filippo Roma per il programma tv di Mediaset, il circolo dem - volano, tra l’altro, della vittoria di Elly Schlein alle ultime primarie, con 370 voti sui 456 totali - non pagherebbe le rate condominiali da circa cinque anni. Una morosità che sta ricadendo sulle spalle degli altri inquilini del palazzo in cui sorge il circolo, in via di Tor Pignattara: esasperati, hanno rivelato all’inviato delle Iene come siano adesso costretti a pagare tra i 1.000 e i 1.500 euro per assorbire il debito accumulato dal circolo, storico baluardo dei dem nella Capitale.

Il Pd romano: "Accertamenti in coro, nessun inquilino dovrà sostenere spese aggiuntive"

Sulla questione è intervenuto il Pd romano con una nota in cui chiarisce che di "avere già avviato una verifica e dato mandato ai propri legali di accertare la questione per ricostruire l'intera vicenda e determinare se effettivamente esiste una situazione debitoria.

Resta ferma l'intenzione di continuare nel percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni volto a rispettare tutti gli impegni assunti nel pieno rispetto delle regole. Nel caso specifico nessun condomino dovrà sostenere spese aggiuntive per saldare quote condominiali non di propria competenza".

!La sezione di Tor Pignattara è una sede storica dove nel 1979 venne ucciso Ciro Principessa per mano fascista che esiste da più di 50 anni e dove fino a prima di questa vicenda tutte le bollette sono sempre state pagate in armonia con gli inquilini - aggiunge Andrea Casu, segretario romano dei dem - Insieme al Pd del V Municipio abbiamo avviato tutte le verifiche necessarie ad accertare la situazione relativa alle spese condominiali degli ultimi anni dando mandato ai nostri legali di verificare come possiamo procedere per risolvere al più presto il problema".