Ultimi giorni per la rassegna cinematografica Cinematic all'Arena Aurora

Fino a venerdì 1° settembre all'Arena Aurora (via di Tor Pignattara 78) si terrà la rassegna cinematografica "Cinematic - Così lontani, così vicini" organizzata da Luci Ombre Srl, con la direzione artistica di Phaim Bhuiyan e Cristiano Gerbino.

La rassegna prevede la proiezione di 4 film di produzione europea sul tema dell'immigrazione e 6 film indiani che spaziano dai classici di Bollywood a opere che affrontano l'immigrazione di seconda e terza generazione in Occidente. Questi ultimi saranno proiettati nella loro lingua originale con sottotitoli in inglese o italiano, mentre i film europei saranno sottotitolati in inglese. L'accesso è gratuita e garantito anche a persone con disabilità fino ad esaurimento di posti.

Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere la comunità bengalese-romana per creare uno spazio di libertà e inlusione e allo stesso tempo rivalorizzare un cinema antico chiuso e abbandonato da tempo.

Per il gran finale di venerdì sarà ospite della manifestazione la sonorizzazione Chrysalis di UENO Collective un'esperienza immersiva che esplora la metamorfosi delle farfalle come simbolo di bellezza trasformativa e fluidità naturale nella migrazione tra stati; l'accompagnamento sonoro si compone di live sampling, manipolazione di vinili, sintetizzatori e taishogoto.