A Torpignattara torna l'allarme blatte: "Arrivano dai tombini e salgono verso le abitazioni"

Con i primi caldi in alcune strade di Torpignattara tornano le blatte e tra i residenti cresce la preoccupazione: “L’anno scorso hanno iniziato a farsi vedere a maggio inoltrato, ora, invece sono già qui, cosa succederà tra qualche settimana, con l’aumento delle temperature?”. A chiederselo è un residente di via Oreste Salomone, Luca Pucillo, che alcuni giorni fa ha notato gli insetti lungo le pareti di alcuni edifici e ha inviato una segnalazione ai Nas, alla procura di Roma, all’Asl Roma 2 e al municipio V, chiedendo un intervento.

La lettera

“La presenza di questa infestazione esterna – scrive Pucillo - porta a una continua presenza degli infestanti anche nelle aree condominiali e nelle case private. Le blatte arrivano anche dalle tubazioni di scarico e dai tombini limitrofi alle abitazioni, denotando un'infestazione anche a livello fognario”. La comunicazione si conclude con la richiesta di un intervento “con tutte le parti preposte, per verificare l'impatto sulla salute pubblica di tale infestazione”. Pucillo sottolinea anche i rischi legati alla massiccia presenza di attività commerciali che vendono generi alimentari nell’area: “Come fanno a evitare che le blatte entrino nei negozi? La loro è una battaglia continua”.

Il precedente

Già lo scorso anno i residenti dei condomini di via Casilina, all’angolo con via Salomone, avevano segnalato la presenza degli insetti, inviando un’analoga comunicazione a Nas, procura, sindaco e municipio V. In risposta alla richiesta di intervento, l’Asl Roma 2 aveva fatto un sopralluogo nell’area, inviando poi una comunicazione in cui sottolineava che la raccolta dei rifiuti era di competenza di Ama. Mettendo, dunque, in correlazione la presenza delle blatte con l’emergenza rifiuti. “Adesso però – sottolinea Pucillo – la situazione immondizia è sotto controllo, non ci sono emergenze, eppure le blatte sono arrivate ancora prima dell’anno scorso”.