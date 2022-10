Aule studio, nuovi spazi esterni e Bibliopoint: il futuro centro culturale della Marranella

Prosegue l’iter per la realizzazione di una nuova biblioteca a Torpignattara, nell’ex sala consiliare di piazza della Marranella. Lunedì mattina l’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor, ha effettuato un nuovo sopralluogo insieme con il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, e la direttrice dell’Istituzione Biblioteche di Roma, Maria Rosaria Senofonte, discutendo i dettagli del progetto.

L’obiettivo finale è dare al quartiere un nuovo centro culturale e un Bibliopoint, ovvero uno degli spazi nati dalla collaborazione tra Biblioteche di Roma e gli istituti scolastici aperti sia agli studenti sia ai cittadini. Il progetto prevede che vengano risistemati gli spazi interni ed esterni, con il piano superiore destinato alle sale studio e il paino inferiore riservato al Bibliopoint, in cui le persone potranno scegliere i libri e chiedere informazioni. L'area esterna sarà invece usata come spazio di consultazione e studio nelle stagioni calde.

A oggi non sono ancora note le tempistiche di realizzazione, che non dovrebbero comunque essere eccessivamente lunghe tenuto conto che non sono previsti lavori strutturali né abbattimenti. La sala deve ora passare dal Municipio al Patrimonio del Comune e poi all'ente Biblioteche di Roma: una volta terminato l'iter amministrativo sarà possibile procedere con i lavori, che dovrebbero iniziare entro gennaio. A inizio estate Caliste aveva effettuato un primo sopralluogo con con Senofonte, l’assessore Sergio Scalia e personale dell'ufficio tecnico municipale, ed era stato Scalia a confermare a RomaToday che “a settembre richiederemo a Biblioteche di Roma una prima bozza di progetto. Ci stiamo lavorando”.

Nel V Municipio sono inoltre in fase di realizzazione altre due biblioteche, una a Centocelle, in via Fontechiari, nei locali dell'ex autoparco comunale, e un’altra in via Delia alla Rustica, all'interno di un casale occupato acquisito dal Comune. Entrambi i progetti rientrano nel piano da 50 milioni di euro che il Campidoglio ha messo a punto a marzo 2022 con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).