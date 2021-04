A Tor Pignattara arriva 'Artisti in vetrina': opere e performance nei negozi del quartiere

Arte e creatività nelle vetrine dei negozi per sostenere la ripartenza e la voglia di rinnovarsi. L'iniziativa avverrà a Tor Pignattara e si chiama “Artisti in vetrina”. Otto artigiani, vestiranno di arte e creatività le vetrine dei negozi di via di Tor Pignattara e limitrofi. Le opere saranno in mostra nella giornata di sabato 24 dalle 10 a chiusura.

Questa è la prima iniziativa messa in campo dagli ideatori di “Terrazze e cortili aperti a Torpignattara” Angelo Coppotelli e Danilo Montaldo, "per sostenere non solo la ripartenza delle attività commerciali del quartiere, ma soprattutto per segnare l’inizio di una voglia di rinnovarsi e rispondere sempre di più alle esigenze di un quartiere che sta cambiando volto. Saranno proprio queste due categorie, commercianti ed artigiani, quelle che hanno risentito maggiormente della crisi, a darsi la mano e dare un segnale di ripartenza assieme", si legge in una nota.

Ada Trifiló, pittrice, body painter, prop mader farà una performance di body painting nella bellissima vetrina di uno storico negozio MM uomo via di tor pignattara 57.

Il pittore e tangueiro argentino Mauro Barreras esporrà alcune sue opere presso Ottica Meloni via di tor pignattara 51.

L’artista Manuela Scozzafava esporrà le sue opere nella vetrina della Libreria Teatro Fortezza est via Laparelli 62 e della Pasticceria Signorini via di tor pignattara 16.

Anton Panofsky esporrà presso la Tabaccheria Daniele Simonetti via di tor pignattara 31, le opere realizzate con la stampante 3D.

I creativi di RomeTone invece faranno conoscere il loro estro negli spazi del negozio di abbigliamento CIM moda via Casilina 390.

Maria Antonietta Curcio esporrà i suoi gioielli homemade dietro le vetrine della Farmacia dott.ssa Ramundo via di Tor Pignattara 47.

L’artigiano Roberto Cavallo invece, presenterà la sua linea di pennelli da barba e rasoi realizzati completamente a mano nelle vetrine della Profumeria Beauty women via di tor pignattara 64.