Un'antenna telefonica nell'area vincolata: "Soprintendenza tuteli il territorio"

Una nuova antenna telefonica alta ben 25 metri potrebbe essere installata a breve su un'area vincolata nel quartiere di Tor Pignattara. La notizia, seppur in piena estate, ha fatto rapidamente il giro del territorio e spinto subito cittadini e municipio alla protesta. Nello specifico la richiesta della compagnia telefonica interessa via Formia, strada che ricade nel perimetro del Comprensorio casilino, soggetto al vincolo "Ad Duas Lauros". La procedura è in lavorazione presso il dipartimento Pau del Campidoglio.

"L'area oggetto della proposta ha vincoli paesaggistici, conseguentemente soggetta al parere vincolante della Soprintendenza con la quale siamo in contatto e che alla luce di ciò svolgerà le conseguenti attività per la tutela del territorio" assicura il presidente del V municipio Mauro Caliste, anche a seguito delle rimostranze avanzate dai comitati della zona.

"Noi pensiamo sia semplicemente una follia dal punto di vista ambientale per le ovvie ricadute di salute pubblica che può avere su un tessuto urbano denso come quello del Prenestino-Labicano (tra l'altro in prossimità di un ospedale di due scuole)" prosegue il comitato. "Oltre a questo pensiamo sia assolutamente improprio continuare a trattare l’aria del Comprensorio Casilino come un insieme di spazi di cui si può disporre a piacimento al di fuori di ogni visione d’insieme che ne valorizzi la portata paesaggistica e culturale".

Il cosiddetto "Comprensorio casilino", lo ricordiamo, si estende da Porta Maggiore (verso il centro) a via Tor de' Schiavi, dal parco archeologico di Centocelle (fronte via Casilina) fino a Villa Gordiani (fronte via Prenestina). Un'area vincolata dal 1995 dove sono conservate aree che mantengono l'aspetto dell'Agro Romano antico, come il parco archeologico di Centocelle, villa De Sanctis, il parco Somaini, il parco delle Energie, il parco "Pier Paolo Pasolini", il parco di Villa Gordiani.

"Come municipio esprimiamo la nostra opposizione per questa ipotesi di installazione in un'area così importante per il nostro territorio, rientrante nel vincolo ad Duas Lauros e riconosciuta di interesse regionale - ha precisato ancora il minisindaco Caliste - ancor di più, chiederemo che venga rivisto il Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile affinché i Municipi - in quanto enti di prossimità, attraverso le proprie Direzioni tecniche - possano entrare a far parte del procedimento amministrativo fin dalla presentazione dell'istanza, esprimendo parere vincolante".