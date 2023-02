A Torpignattara una statua per celebrare Alberto Sordi a vent'anni dalla scomparsa

Una statua per ricordare Alberto Sordi a vent’anni dalla sua scomparsa, un monumento alla memoria di uno dei più grandi attori italiani di sempre in un quartiere dall’alta valenza simbolica: Torpignattara, teatro di diversi film di cui è stato protagonista.

L’iniziativa è del municipio V, che insieme alla Fondazione Alberto Sordi ha lanciato un concorso di idee per artisti under 35, che dovranno progettare una statua raffigurante l’Albertone nazionale che ne colga lo spirito vivace e comunicativo: “Alberto Sordi ci omaggiò con il capolavoro che chiude, in un certo senso, il periodo neorealista, “Un borghese piccolo piccolo” diretto dal grande Monicelli - spiega Mauro Caliste, presidente del municipio V - Il nostro municipio può essere tranquillamente definito 'neorealista'. Ancora oggi, i cittadini più anziani, ma anche le generazioni più giovani sono profondamente legati ai personaggi dei film di Alberto Sordi, alla 'normalità' vissuta e interpretata e nella quale ognuno di noi si può riconoscere".

Il concorso verrà bandito nelle prossime settimane, in modo da arrivare a selezionare un vincitore entro l’estate. A realizzare la statua sarà la Fondazione Alberto Sordi, che ha in programma di inaugurarla entro al fine dell’anno. Il luogo in cui verrà installata è ancora in fase di valutazione, ma tra le ipotesi c'è il “Cannone”, monumento simbolo dei caduti in guerra, all’incrocio tra via Casilina e via Francesco Baracca, il luogo in cui Giovanni Vivaldi, protagonista di "Un borghese piccolo piccolo" si siede nell'ultima scena del film.

“Il nostro è un duplice obiettivo - conclude Caliste - dare la possibilità a un artista emergente di far conoscere il suo lavoro, e ovviamente tenere viva la memoria del grande maestro Sordi come mirabile interprete di grandi capolavori”.