Aggressione razzista a Torpignattara, appello dell'Anpi a Piantedosi: "Trovare subito i responsabili"

L’aggressione choc al parco Sangalli a Torpignattara, con insulti razzisti e bottigliate, culminata con il ferimento alla gola di un indiano di 41 anni, indigna una parte importante della politica romana e non solo. Tra i primi a muoversi l’Anpi e l’Arci, che hanno organizzato per oggi, martedì 2 luglio, alle 19 un’assemblea pubblica nell'area verde: “Sentiamo la necessità di mobilitarci subito per esprimere la nostra solidarietà al quartiere e alle famiglie colpite, uniamo parole e idee per liberare ogni spazio dalla violenza e dalla paura'' spiegano. Il comitato provinciale di Anpi e le sezioni del municipio V, inoltre, chiedono al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di “agire per l'individuazione e la consegna alla Giustizia degli ignobili autori di questi gravissimi atti di violenza”.

Le reazioni della politica

Paolo Ciani, vice capogruppo Pd-Idp (Italia democratica e progressista) alla Camera e capogruppo Demos in Assemblea capitolina ha depositato un’interrogazione sempre a Piantedosi, “per fare chiarezza sul grave episodio di violenza e razzismo”. Sulla questione si è espressa anche l’assessora a Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli: “No, a Roma non c'è spazio per i razzisti. Gridiamolo e facciamolo sentire – sottolinea -. Quello che è successo al parco Sangalli, nel quartiere Torpignattara, il più multietnico della città, è inaccettabile e ci chiama a una reazione forte. Abito a poca distanza dal parco, conosco quel territorio, la sua complessità e la sua bellezza. Una realtà dove accadono ogni giorno, a partire dalle scuole, esperienze di accoglienza meravigliose. Chi invece domenica sera si è permesso di impedire a bambini di origine indiana e bengalese di giocare a palla e di ferire con bottiglie rotte i loro genitori, per poi scappare all'arrivo della polizia. Deve sentire che nella nostra città non c’è spazio per questi comportamenti. Ed è una bellissima notizia il presidio promosso già stasera da Arci e Anpi Roma e le comunità solidali del quartiere”. Parole di condanna verso l’aggressione sono arrivate anche dall’assessore al Personale, Andrea Catarci: "In ogni quartiere siamo chiamati a ribadire che Roma è città democratica e antifascista, che ha i giusti anticorpi per impedire il dilagare della terribile guerra dei Penultimi contro gli Ultimi nella continua ricerca di un capro espiatorio in chi sta un po' peggio nella scala sociale”. E l'assessore allo Sport, turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato aggiunge: "Esprimo la mia solidarietà alle vittime di quest'atto di violenza: un pallone non può mai dividere, ma unire le persone".

Alla condanna si uniscono anche Alleanza verdi sinistra e Roma Futura. “La recrudescenza di odio e razzismo si combattono con lo spirito di comunità, che è più forte” affermano Alessandro Luparelli, Michela Cicculli, Nando Bonessio e il presidente dell'VIII Municipio di Roma ed esponente di Avs, Amedeo Ciaccheri. “Ci uniamo alla richiesta che l'Anpi ha rivolto al ministro Piantedosi – dichiarano poi i consiglieri e le consigliere di Roma Futura - perché la risposta a simili atti di violenza sia ferma e rapida. Per noi il solco su cui proseguire è chiaro: la lotta antifascista ha dato vita alla nostra Repubblica, libera e democratica, e nel segno della libertà e democrazia confermiamo ancora una volta il nostro impegno a vigilare e impedire che forme di violenza, fisica e verbale, e tentativi di ripristinare logiche aberranti come il razzismo prendano il sopravvento”. Al presidio aderisce anche il Pd romano, come sottolineato dal segretario Enzo Foschi: ''Dobbiamo reagire prontamente e con determinazione per sradicare ogni forma di razzismo e riprenderci le strade della nostra città. È importante esserci per manifestare solidarietà alle vittime e alle comunità aggredite, e per affermare con forza il nostro impegno a liberare ogni spazio dalla violenza”. Anche la consigliera regionale dem, Marta Bonafoni, inoltre, si unisce alla richiesta dell’Anpi a Piantedosi affinché “i responsabili vengano prontamente individuati e consegnati alla giustizia”. Mentre i consiglieri della Lista Civica Gualtieri chiedono al ministro dell'Interno di aumentare i controlli.

La casa delle donne: “Il presidio è la giusta risposta”

Sulla vicenda si è espressa anche la Casa internazionale delle donne, secondo cui, il presidio organizzato da Anpi e Arci “è la giusta risposta. Roma è antirazzista, antifascista e città aperta e accogliente. Da parte nostra la solidarietà ai bambini e alle persone aggrediti”.