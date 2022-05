Lavori di manutenzione straordinaria, Torpignattara senz'acqua per 24 ore: tutte le vie interessate

Manutenzione straordinaria per migliorare l'efficienza del servizio idrico. Questa la motivazione con cui Acea annuncia la necessità di sospendere il flusso idrico in alcune vie del V municipio di Roma Capitale.

Di conseguenza, dalle ore 23:00 di mercoledì 11 maggio alle ore 23:00 di giovedì 12 maggio si verificheranno mancanze di acqua e abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: via Casilina (da via Galeazzo Alessi a via Angelo Berardi), via Galeazzo Alessi, via Bartolomeo Centogatti, via dei Savorgnan, via Filarete, via di Tor Pignattara (da via Casilina a via Fausto Pesci) via Amedeo Cencelli, via Carlo della Rocca, via Oreste Salomone, via Giuseppe Cei, via Francesco Baracca, via Ciro da Urbino, via Pietro Rovetti, via Bartolino da Novara, via Natale Palli, via dell'Acquedotto Alessandrino, via Fausto Pesci, via Gaetano Salvemini, via Angelo Berardi.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 23:00 di mercoledì 11 maggio alle ore 23.00 di giovedì 12 maggio Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: piazza Michele Sanmicheli, via Francesco Laparelli, via Giacomo Aicardi, via Carlo della Rocca.

"Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335", spiega l'azienda. "Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it".