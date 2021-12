A Torpignattara sorge lo sportello di consulenza legale “Avvocate di quartiere”

La rete associativa di Tor Pignattara si attiva con un nuovo servizio in difesa dei cittadini, offerto dalle volontarie e “avvocate di quartiere”.

Sorge infatti a Via Gabrio Serbelloni 57, nella sede del Comitato di Quartiere Tor Pignattara, un nuovo sportello legale dove, da oggi e ogni mercoledì, sarà possibile richiedere previo appuntamento consulenze, pareri e assistenza su diverse materie legali.

“Grazie a Mascia Di Gaspare, Silvia Rocchetti e Francesca Ferrarese della Rovere, sarà possibile accedere a un servizio importantissimo”, annunciano gli organizzatori del Comitato, presentando le tre legali che si occuperanno di raccogliere le istanze dei cittadini di zona.

Tra le tematiche su cui gli abitanti potranno richiedere assistenza legale, separazione e divorzi, tutela dei minori, successioni, recupero crediti per privati e piccole-medie imprese, compravendite immobiliari e molto altro.

Le avvocate di quartiere di Torpignattara

Entrambi le Avvocate, l’Avv. Francesca Ferrarese della Rovere e l’Avv. Mascia Di Gaspare, operano in tutti i Fori di Roma e della Regione e sono conciliatrici presso numerosi organismi di Conciliazione.

Da anni le due legali collaborano con diverse associazioni operanti in ambito tutela dei consumatori (Codacons e Movimento dei Consumatori), tutela dei diritti delle minoranze, delle donne e dei minori (Cies, Matemù). Sono specializzate in mediazione familiare, da anni collaborano con l’Organismo di Mediazione familiare “MediAmo”.

L’Avv. Silvia Rocchetti, ha collaborato per dieci anni con l’Avvocato Penalista Gian Domenico Caiazza, attuale Presidente dell’Unione Camere Penali italiane. È membro della Commissione per la difesa d’ufficio della Camera Penale di Roma, specializzata in reati contro la persona, reati contro il patrimonio e legislazione sugli stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Per appuntamenti e consulenze gratuite: avvocatediquartiere@gmail.com