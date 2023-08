Torpignattara invasa dai topi: dai cassonetti fino a dentro alle case

“La situazione è grave”. E’ il grido d’allarme che arriva da Torpignattara dove alcuni residenti segnalano una vera e propria invasione di topi. “Quando si va a buttare l'immondizia ci si trova in mezzo a un fuggi fuggi di decine di ratti”, scrive Gianluca che sul gruppo social del quartiere ha postato dei video nei quali si vedono i topi girare indisturbati per le strade della zona. Sin dentro un condominio. In particolare tra via di Torpignattara e via degli Angeli.

Torpignattara invasa dai topi

“L'altra sera da sotto i cassonetti sono scappati una decina di topi di grosse dimensioni. Stanno invadendo tutta la zona, il Comune intervenga perché qui la situazione sta degenerando”. Ma non solo a Torpignattara. Nella Capitale ci sono circa 10 milioni di ratti. Più di tre per ogni abitante con il caldo e il perenne caos legato ai rifiuti che restano in strada che questa estate hanno fatto temere un vero e proprio allarme igienico-sanitario.

Da Ponte Milvio alla Valle dell'Inferno è invasione di ratti

A Ponte Milvio, il salotto della movida di Roma nord, i topi si aggirano sulla piazza, tra le aiuole fiorite e i marciapiedi dove i locali della zona hanno tavolini, sedie e dehor. Nell'ultimo allagamento quattro gli esemplari immortalati "a salvarsi" su uno dei vasi spazzati via dall'acqua.

E’ lo stesso anche al borghetto dei fornaciari a Valle Aurelia“Quello che accade qui è scandaloso. Siamo invasi dai topi, io ho 63 anni e non ne ho mai visti così tanti” - raccontava di recente a RomaToday Marco Bussi del comitato di quartiere Valle dell’Inferno. I ratti anche lì sono ovunque, lungo i marciapiedi, nei cortili delle case. “Ormai ce li ritroviamo anche dentro e sono enormi”. Non lontano, in Prati, decine i residenti che hanno dovuto portare le proprie automobili in officina perchè con tubi e cavi rosicchiati.

In difficoltà anche Casal Bertone. "La sera - ci scrive Marco - è invaso da topi e blatte. Sono un po' di anni ma adesso sta peggiorando, le blatte camminano nella piazza in mezzo ai bambini ,a qualcuno sono addirittura cadute addosso dai rami degli alberi". E se le derattizzazioni tarderanno ancora, come raccontato da Dossier, Roma è destinata ad essere sempre più la città dei topi.