Test gratis per epatite C e aids, l'iniziativa è un successo: al Pigneto oltre 90 adesioni

Sono 93 i test gratuiti fatti all'isola pedonale del Pigneto per la rilevazione dell'epatite C (Hcv) e dell'aids (Hiv). Un successo l'iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione lanciata dal V municipio insieme a fondazione Villa Maraini della Croce Rossa italiana. L'unità di strada è partita la mattina da Tor Bella Monaca, per poi passare dalle 16 alla stazione Termini, sia nella normale postazione del camper della Fondazione, che presso il Twins Bar di via Giolitti.

La giornata si è conclusa nell'area pedonale del Pigneto dalle 20 e 30, dove sono stati allestiti anche dei gazebo per offrire uno sportello psicologico con un'equipe di Villa Maraini, a disposizione per colloqui gratuiti sulle dipendenze con un particolare focus sul fenomeno diffuso tra i giovani del Chemsex, il consumo di sostanze stupefacenti per facilitare e prolungare i rapporti sessuali.

"Roma si svegli e non assista impotente alla vittoria della droga, per questo abbiamo deciso di partire dal basso organizzandoci con un municipio", ha spiegato il fondatore Villa Maraini-Cri, Massimo Barra. "Grazie all'aiuto di Villa Maraini possiamo mettere in pratica un cambiamento radicale sulla risposta al problema delle droghe - ha proseguito il presidente del municipio V, Mauro Caliste - i consumatori di sostanze vanno aiutati e non perseguitati, lo dicono le evidenze scientifiche e baluardi del settore umanitario come Villa Maraini. Finora - ha concluso - dire 'serve sicurezza' era un modo per lavarsene le mani e rimandare il problema. La presa in carico è la soluzione più efficace e umana".

La mappatura delle siringhe

Sempre dalla collaborazione tra V municipio e Villa Maraini, è nata la mappatura delle siringhe sul territorio tramite le segnalazioni dei cittadini. A oggi, in 15 giorni, ne sono state trovate 500 tra parco del Torrione, villa Berta, piazza del Pigneto, via Prenestina, via Casilina, via Teano, via Antonio Tempesta, via Trani, 130 solo nella giornata di ieri.