V municipio, Stefano Cicerani prende il posto di Dario Pulcini: ecco chi è il nuovo assessore all'Ambiente

Si chiama Stefano Cicerani, è un ingegnere, e ha lavorato per tre anni nello staff dell'assessorato all'Ambiente del Campidoglio. Sarà lui il nuovo titolare a Verde e Rifiuti del V municipio, dopo la cacciata dell'ormai ex Dario Pulcini. Di oggi l'ordinanza di nomina del sostituto a firma del minisindaco M5s Giovanni Boccuzzi.

A lui i compiti di, si legge, "curare le attività propositive, di indirizzo, nonché di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche, agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli atti di amministrazione concernenti le competenze in materia si politiche ambientali, parchi, interventi per il decoro urbano, interventi in aree di degrado e verde scolastico". Cicerani, ingegnere ambientale, esperto di riciclo rifiuti e in particolare dei materiali edili, è stato impiegato dal 2016 a febbraio 2019 nello staff degli assessori all'Ambiente, prima con Paola Muraro poi con Pinuccia Montanari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i cambi della giunta Boccuzzi

Un continuo valzer di addii e nuovi nomi quello che si consuma nella giunta del minisindaco Giovanni Boccuzzi ormai da inizio consiliatura. Quello di Pulcini è infatti il quarto assessore che lascia la squadra, dopo Emilio Giacomi appunto, Jessica Amadei ex titolare alla Scuola che lasciò per un posto nello staff grillino del Campidoglio, e Paola Perfetti ex ai Lavori pubblici, anche lei revocata da Boccuzzi e sostituita, non senza polemiche, dall'ex presidente M5s del III municipio Roberta Capoccioni.