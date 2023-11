La corsa disperata per la stazione Pigneto. Dopo due gare deserte Ferrovie pubblica la terza

Per la stazione Pigneto arriva il terzo tentativo. Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha inviato una nuova lettera di invito alla gara per la realizzazione del nodo di scambio promesso dal sindaco Gualtieri per il Giubileo. Con le prime due gare pubbliche andate deserte i tempi rispetto al cronoprogramma iniziale sono già stati sforati, e il taglio del nastro della nuova stazione che dovrebbe collegare la metro C con le linee ferroviarie Fl1-Fl3 già accantonato tra le mission impossible. Ma Ferrovie ci riprova.

Il nuovo invito alle imprese pone come importo complessivo dell'appalto quello già contenuto nel precedente avviso, 116 milioni e 700mila euro. Prevede però, e qui sta la novità, che si possano formulare anche offerte al rialzo, che la stazione appaltante si riserva di accettare nei limiti delle disponibilità di budget. "L'indizione di questa nuova procedura conferma la massima attenzione e il relativo impegno profusi dalla società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs nel realizzare un intervento importante per la mobilità pubblica della Capitale" si legge in una nota del gruppo Fs.

Le frizioni con il Comune

Massima attenzione che invece il Campidoglio nelle ultime settimane ha messo più che in discussione. "Abbiamo chiesto un immediato incontro ai vertici di Ferrovie dello Stato per capire i motivi dei ritardi" hanno subito dichiarato gli assessori a Mobilità e Urbanistica, Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia alla notizia della seconda gara andata deserta, appena 10 giorni fa. "Il Giubileo inizia tra poco più di un anno". Già, e ci sarebbero ritardi anche nella realizzazione di altri nodi strategici, vedi Divino Amore, Massimina, e il raddoppio della Vigna Clara-Valle Aurelia. "Purtroppo allo stato attuale tutti gli obiettivi che erano stati concordati con Ferrovie dello Stato, da realizzare prima del Giubileo, sembrano disattesi".

Il territorio contro il traffico da incubo

Insomma, sulle questione il nervosismo dilaga in Campidoglio e va ancora peggio in V municipio, dove gli amministratori locali ormai da anni fanno da parafulmine alle lamentele dei cittadini tutti i giorni imbottigliati nel traffico. "Adesso sono necessari interventi correttivi per alleviare le ricadute, in tutti questi anni, sui cittadini e le cittadine del quartiere. Alla luce dell'ennesimo forfait, abbiamo rinnovato la richiesta di incontro all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè affinché si creino le condizioni, in tempi rapidi, per il ripristino della viabilità ante gennaio 2020" hanno dichiarato il presidente del V parlamentino Mauro Caliste e l'assessora alla Mobilità Maura Lostia. "Come ribadito in più occasioni, quella scelta fu illogica rispetto alle tempistiche legate alle opere propedeutiche alla realizzazione dell'interscambio con la metro C e il collegamento con le linee ferroviarie FL 1 e FL3".

Una viabilità infernale, con il cambio di più sensi di marcia, quella sopportata dai residenti del quadrante oramai da tre anni, a fronte di un cantiere lumaca che, nello stesso lasso di tempo, è riuscito solo o quasi a ispezionare i sottoservizi. Negli anni sono seguite richieste dal municipio al Comune, petizioni on line dei cittadini, proteste.