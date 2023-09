Stazione Pigneto: la gara deserta può diventare l'occasione per un progetto più intermodale

La gara deserta non comporta la cancellazione del proposito di realizzare una stazione ferroviaria al Pigneto. Di sicuro, però, complica fortemente il proposito di concludere una prima fase dei lavori entro l’anno giubilare. La bocciatura del mercato, e quindi l’assenza di ditte pronte a sposare il progetto da 100 milioni promosso da RFI, può trasformarsi nell’occasione per ripensare l’intero intervento. E’ questo, ad esempio, l’auspicio del gruppo che anima il progetto “Metrovia”.

Il progetto di RFI con una sola banchina di sosta

L’intervento andato a gara, secondo Metrovia, presentava una serie di criticità. La prima riguarda il numero di fermate pensate. Nel vallo passano due linee: la “lenta”, che oggi ospita i regionali della FL1 (Orte - Fiumicino Aeroporto) e la cosiddetta ‘indipendente merci', su cui oltre ai treni merci possono transitare altre linee regionali e a lunga percorrenza” si legge nel secondo quaderno di Metrovia, appositamente dedicato alla stazione Pigneto. Il problema è che la nuova stazione è stata progettata con banchine per consentire la sosta di una sola linea: quella della FL1. Gli altri binari sono per treni solo in transito che, quindi, non fermano al Pigneto.

“Questo inserirà un grande limite sulla pianificazione dei servizi ferroviari del nodo, specie in chiave urbana: i servizi in grado di sostare al Pigneto e quindi da qui interagire con la maglia del ferro, avranno un’unica direttrice possibile, e non due” hanno rilevato gli attivisti di Metrovia. E’ possibile mettere mano a questa criticità? Secondo Metrovia sì, semplicemente allargando il vallo sul lato est, quello quindi sul versante dell’isola pedonale.

Una linea circolare che non si chiude

Altra criticità non è direttamente legata alla stazione ma ne rappresenta piuttosto il riflesso e riguarda la linea FL0, anche nota come Circle Line. Si tratta della linea urbana che circolerà sull’anello ferroviario, come da richiesta dell’attuale amministrazione a RFI. L’amministrazione cittadina, che ne ha parlato durante gli “stati generali della mobilità” prevede quindi di realizzarla ma il cerchio non si chiude. “Parte da Tiburtina ai binari est, compie tutto il giro dell’anello e poi termina nuovamente a Tiburtina ma dalla parte diametralmente opposta, agli ultimi binari ovest”. Questo comporta per alcuni utenti dover scendere dal treno, percorrere a piedi l’intera stazione ed aspettare il convoglio successivo. Un problema che potrebbe esser risolto dando continuità a questa linea, facendo chiudere l’anello. Cosa possibile, si legge sempre nello studio di Metrovia, risolvendo il problema dell’assenza di una seconda banchina al Pigneto.

L'intermodalità mancata

Altre criticità riguardano il collegamento pedonale con la metro C. Era previsto, dal progetto andato a gara, solo nella seconda fase e quindi dopo il 2025. Per la scadenza giubilare quindi il collegamento non verrebbe garantito ed il passeggero dovrebbe risalire in superficie, capire dove andare, attraversare la strada e poi scendere di nuovo. Ultimo, ma non meno significativo, è l’assenza di uno scambio con la linea tranviaria G che passa a 300 metri di distanza dalla futura stazione del Pigneto.

“Il nodo del Pigneto è strategico per il futuro della mobilità romana, e quello che si realizza oggi ce lo ritroviamo per il futuro – ha commentato l’architetto Paolo Arsena, fondatore di Metrovia – Fare un progetto che potrà garantire solo la metà delle connessioni possibili per il sistema del ferro è tutt'altro che una rivoluzione, ma solo un'ennesima colossale mancata occasione. Roma deve pensare in grande, ambire a traguardi davvero importanti e abbandonare la logica dei lenti passetti in avanti”.

La gara deserta un'occasione da cogliere

Quindi la notizia della gara andata deserta potrebbe essere riletta come un’opportunità per ripensare la stazione del Pigneto. “Si può cogliere l'occasione del bando deserto per ripensare il progetto con poche modifiche puntuali ad esempio ampliando di pochi metri l’ampiezza dello scavo e la luce delle travi della copertura del vallo, predisponendo così lo spazio necessario alle banchine anche sulla seconda coppia di binari – ha commentato Corrado Cotignano cofondatore di Metrovia – Così facendo sarà possibile, una volta chiuso anche l’anello ferroviario, rendere davvero circolare la FL0, la Circle line presentata da Gualtieri e invece spezzata a Tiburtina da RFI”. Insomma con pochi interventi correttivi, , puntando sui nodi di scambio e sul raddoppio della banchina, è possibile fare una grande differenza. Almeno secondo gli attivisti di Metrovia.