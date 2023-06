La stazione Pigneto aprirà per il Giubileo: via alla gara da 100 milioni di euro

Dopo anni di stop, annunci e ritardi, è stato fatto un importante passo avanti verso la tanto attesa realizzazione della nuova stazione Pigneto. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha lanciato la gara per i lavori: 100 milioni di euro finanziati dall'Unione Europea tramite Pnrr, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e MEF. L'obiettivo dichiarato è attivarla a gennaio 2025, quando inizierà ufficialmente il Giubileo.

La gara da 100 milioni di euro per la nuova stazione Pigneto

All'inizio del 2022 il sindaco Roberto Gualtieri lo aveva fatto sapere, fissando l'obiettivo nella sua affollata agenda: lo snodo ferroviario Pigneto dev'essere pronto e fruibile per l'inizio dell'Anno Santo. Secondo i piani aggiornati, sarà così. Perché Rete Ferroviaria Italiana, capofila del polo infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha lanciato in questi giorni la gara per realizzare la nuova fermata Pigneto, sulla linea che va da Tiburtina a Tuscolana. Cento milioni di euro che arrivano dal piano nazionale di ripresa e resilienza, dal fondo per lo sviluppo e la coesione e dal ministero dell'economia e delle finanze. In sostanza, tutti soldi dell'Unione Europea.

Collegamento con la metro C e una piazza-giardino per il quartiere

Con questi lavori, gli utenti pendolari godranno di una maggiore accessibilità alle linee FL1 e FL3, potranno raggiungere a piedi, grazie ad un sottopasso, la metro C e soprattutto ci sarà una ricucitura dell'area dello snodo con il quartiere circostante, tramite anche di una piazza-giardino a copertura del vallo ferroviario. Verrà anche sistemata la Circonvallazione Casilina est e ovest.

La consegna della stazione Pigneto entro gennaio 2025

I lavori saranno portati avanti in due fasi: prima quella che porterà all'attivazione della stazione Pigneto per gennaio 2022, obiettivo che verrà raggiunto realizzando le banchine ferroviarie, attivando gli impianti a servizio della fermata e completanto una parte della copertura del vallo che permetterà di arrivare in superficie alla metro C. È prevista anche l’installazione di un ponte pedonale provvisorio di collegamento tra Circonvallazione Casilina ovest e Circonvallazione Casilina est, in sostituzione dell’attuale ponte pedonale che sarà demolito ma che verrà mantenuto in esercizio fino al termine dei lavori.

Entro il 2027 la nuova copertura del vallo

La fase due partirà subito dopo l'attivazione della fermata. Entro il 2027, infatti, Roma Capitale spera di completare la copertura, di realizzare il sottopasso pedonale e di realizzare la piazza-giardino sulla copertura del vallo. L’intervento garantirà ai residenti del quartiere l’accessibilità diretta ai servizi ferroviari delle linee FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Viterbo, l’interscambio con i servizi metropolitani della linea Metro C e la “ricucitura” urbana del quartiere di Pigneto, attualmente attraversato dalla ferrovia, offrendo alla città nuovi spazi urbani con ampie aree verdi e attrezzature culturali, per lo svago e lo sport.

Patanè: "Pigneto sarà isola ambientale connessa con piste ciclabili"

“L’avvio della gara da parte di RfI per la realizzazione della fermata Pigneto sulla linea ferroviaria che collega la stazione Tiburtina alla Tuscolana - ha commentato l'assesore a mobilità e trasporti Eugenio Patanè - è un’ottima notizia. Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro, perché la fermata Pigneto, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e la fermata della Metro C. L’opera quindi a Pigneto contribuirà a concretizzare un altro importante network su ferro, oltre a quello che nascerà al Colosseo con l’incrocio tra la linea B e la linea C”. Con la nuova stazione Pigneto, il quadrante metterà un punto importante nell'ambito di un'opera più ampia che vuole far diventare l'area un'isola ambientale, con piste ciclabili connesse con le varie stazioni metro e ferroviarie e le ciclabili di via Prenestina e quelle di via Casilina da realizzare.