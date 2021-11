Lavori in corso in via Dulceri, la strada è chiusa e si accumulano i rifiuti per 10 giorni

Un tappeto di rifiuti su via Dulceri che dai cassonetti si riversa in strada. È la condizione in cui per 10 giorni hanno vissuto gli abitanti dell'arteria di via del Pigneto fino a questa mattina, quando Ama ha finalmente provveduto a rimuovere l'immondizia che si riversava su marciapiedi e la carreggiata.

Un intervento che gli stessi cittadini hanno sollecitato ad Ama, in uno dei tanti esposti riguardanti il quadrante Est della Capitale, dopo mesi di discariche a cielo aperto e aver persino portato la Grande Monnezza sotto il Ministero della Transizione ecologica la scorsa estate.

“L'AMA non passa da oltre 10 giorni solo in questo tratto di strada e non si capisce perché – hanno protestato nelle utlime orsui social nei gruppi di quartiere - In questi giorni sarebbero dovuti partire anche dei sondaggi al suolo, ma gli addetti non riescono a lavorare per via della spazzatura. Per favore inondate anche voi di segnalazioni l'AMA perché questa situazione è insostenibile. Si può segnalare qui”.

Di fronte all'esasperazione generale, l'Ama ha spiegato in una nota che "i mezzi e gli operatori dell’azienda sono stati impossibilitati a intervenire nell’area a causa della chiusura al traffico della strada in oggetto dovuta a lavori stradali in corso", la pulizia straordinaria è stata così formalizzata nella serata di ieri e realizzata giovedì mattina stessa, consentendo l’accesso al cantiere ai soli mezzi AMA.

Pigneto e Centocelle da mesi sommerse dai rifiuti

È l’ennesima protesta degli abitanti del Pigneto e Centocelle che chiedono un segnale dalle amministrazioni: "Anche via Zenodossio è indecente", commentano alla notizia della pulizia straordinaria. Un segnale positivo, in realtà, potrebbe arrivare già dai prossimi giorni. Il neo presidente Mauro Caliste infatti ha promesso che la pulizia delle strade del Municipio V sarà tra le priorità della sua Giunta, di cui il primo consiglio si terrà lunedì 8 novembre dalle ore 9.30.

“Entro Natale torneremo ad avere le strade pulite grazie a un intervento straordinario dell’Ama per la pulizia della città - afferma il presidente Caliste - Roberto Gualtieri già sta lavorando al nuovo contratto con Ama, ma di concerto con noi presidenti di Municipio ha previsto una pulizia della città che partirà dai primi di novembre”.