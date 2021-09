"Cassone bucato": se il secchio perde rifiuti, si tappa con un cartello

I bocchettoni di un cassonetto in viale della Serenissima sono stati chiusi, per esasperazione, con dei cartoni: "In attesa di sostituzione"

Chi fa da sé, fa per tre. Questo il leitmotiv in viale della Serenissima dove, dopo mesi di inadempienza su un cassone dell'immondizia, ci si rimbocca le maniche e lo si tappa da soli.

"Bucato, in attesa di sostituzione", si legge sui cartoni che chiudono i bocchettoni dove immettere i rifiuti che, evidentemente, tracimavano dove non dovevano. Una situazione che va avanti da troppo tempo, quasi un anno, e che ha portato il Christian Belluzzo, Presidente V Commissione (LLPP/Mobilità/Edilizia) del Municipio Roma V, a chiedere delucidazioni all'AMA più volte in questi mesi, senza ricevere risposta.

“Da quando il Movimento Cinque Stelle è stato chiamato a governare la città di Roma ne abbiamo viste tante a discapito della città, ma soprattutto nei confronti dei territori di periferia dove i servizi per i cittadini sono sempre al collasso - evidenzia in una nota Francesco Figliomeni, Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina - Pensavamo di aver toccato il fondo quando i cittadini si erano visti ‘chiudere per ferie’ l’ufficio anagrafico de La Rustica nel V municipio, ma mai ci saremmo sognati di trovarci di fronte a un cassonetto per la raccolta degli scarti alimentari con la scritta ‘bucato in attesa di sostituzione’".

Mesi di passione per i residenti del V Municipio perciò, col caldo estivo che insiste sui rifiuti, accatastati spesso e volentieri sul ciglio delle strade, degli ospedali e delle case.

"Tutto ciò è inconcepibile, soprattutto a fronte del pagamento di una salatissima TARI - aggiunge il Figliomeni, che si è già attivato per chiedere spiegazioni ad Ama - Ora che la città incomincia a riempirsi, a 10 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, oltre ai cittadini sono tornati a popolare i marciapiedi della città anche i sacchetti della spazzatura”.