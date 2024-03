Voragine al Quadraro, la rabbia dei residenti: "Abbiamo paura di attraversare la strada"

“Ormai abbiamo paura anche di attraversare la strada, per timore che il manto stradale sprofondi sotto i nostri piedi”. Così Sabrina De Angelis, del comitato sottosuolo Quadraro. L’ennesima voragine, di 8 metri di diametro e 13 di profondità, che si è aperta ieri, 28 marzo, all’una di notte in via Sestio Menas, inghiottendo due auto, ha riacceso le preoccupazioni (mai davvero sopite) dei residenti: “Quella strada di giorno è molto trafficata - spiega l’attivista - soprattutto nelle ore in cui i genitori portano a scuola e poi riprendono i figli dagli istituti vicini, cosa sarebbe successo se la voragine si fosse aperta in un altro orario? Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi”.

Le richieste dei residenti

Per manifestare, ancora una volta, le loro preoccupazioni, gli attivisti del comitato, nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, hanno organizzato un presidio nei pressi di via Attio Labeone, dove si trova il palazzo da cui ieri sera erano state evacuate 58 persone, che sono poi potute rientrare in casa nel pomeriggio di oggi. “La protezione civile ci ha rassicurati in merito al pericolo strutturale dell’appartamento evacuato in via Attio Labeone, spiegandoci che la palazzina non corre alcun rischio. Siamo sollevati, è una prima buona notizia, ma non basta". Il comitato chiede infatti “interventi di manutenzione che possano prevenire il verificarsi di nuove voragini. Il Quadraro, il Casilino, Torpignattara e la zona del parco Almagià sono territori a rischio, che andrebbero tutelati con una serie di attenzioni, come una limitazione alle nuove costruzioni e al passaggio dei mezzi pesanti. Da oltre vent’anni ormai assistiamo all’apertura di maxi voragini, abbiamo paura anche di attraversare la strada”. Gli attivisti hanno espresso le loro preoccupazioni anche al presidente del municipio VII Francesco Laddaga, presente sul posto al momento del presidio: “Ci ha ascoltati e ha mostrato comprensione per la nostra protesta”, spiega De Angelis.

Voragini: una preoccupazione condivisa

Gli sprofondamenti del manto stradale spaventano, non solo al Quadraro, come dimostrano le parole degli attivisti del comitato Torpigneto Almagià, che a proposito della voragine apertasi in via Menas denunciano: “Un miracolo il fatto che sia accaduto a notte fonda e che non vi siano stati feriti. Bisogna intervenire subito anche sul nostro quadrante per prevenire episodi del genere, siamo potenzialmente in pericolo”. In quell’area, infatti, le voragini sono tutt’altro che rare: l’ultima si è aperta in via Dulceri lo scorso 20 febbraio e non si conoscono, al momento, le tempistiche per la riparazione. I membri del comitato da tempo denunciano il passaggio di mezzi pesanti nelle strade del territorio e chiedono di istituire un’isola ambientale (un’area dove la velocità massima è di 30 chilometri orari) nella zona intorno al parco Almagià, per tutelare il manto stradale ed evitare l’apertura di nuove voragini.