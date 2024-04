La maxi voragine di via Sestio Menas compie un mese: il punto sugli interventi per la riparazione

La strada che collassa, inghiottendo due auto e lasciando un’enorme buca a cui, nei giorni successivi, si sommano nuovi cedimenti. E poi l’evacuazione, in via precauzionale di 36 appartamenti di una palazzina vicina, in via Attio Labeone. È passato un mese da quando, il 28 marzo, un’enorme voragine, l’ennesima nel territorio del municipio V, si è aperta in via Sestio Menas al Quadraro. Trenta giorni in cui, come fanno sapere dall’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale le ispezioni sono andate avanti. Ma non c’è ancora un cronoprogramma preciso per la partenza dei lavori.

Voragine in via Menas: il punto sugli interventi

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte del Dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) per verificare la presenza di altre eventuali cavità, come avvenuto a Tor de Schiavi, dove sotto alla voragine è stata scoperta una città sotterranea, e circoscrivere l’area di intervento. Sarà messa in sicurezza la cavità creando una struttura interna e poi si procederà al riempimento, lasciando comunque un punto di accesso affinché Acea possa ricostruire la fognatura. Quanto ci vorrà? Al momento nessuno si sbilancia su un cronoprogramma, né il municipio V, né il Comune. “Questa settimana è prevista una riunione con tutti i soggetti coinvolti, da cui dovrebbero emergere le prime informazioni sulle tempistiche”, spiega l’assessora municipale ai Lavori pubblici, Maura Lostia. Acea, comunque, ha creato un bypass fognario in modo da garantire i servizi nell’area interessata dal crollo. Ma i disagi rimangono, soprattutto per i residenti e i commercianti della zona. “La mia attività al momento è ferma, lavoro per il 70% con clienti di passaggio, ma se la strada resta chiusa ovviamente non viene nessuno” ha spiegato a RomaToday Emanuel, titolare di un’officina che si trova proprio di fronte alla voragine.

I nuovi cedimenti

A preoccupare residenti e commercianti sono anche i nuovi cedimenti, che si sono verificati anche dopo una settimana dall’apertura della voragine, che al momento del crollo misurava 8 metri di diametro e 13 di profondità, allargandola ulteriormente. A questo proposito, dall’assessorato ai Lavori pubblici fanno sapere che “con i nuovi cedimenti non ci sono stati peggioramenti delle condizioni della voragine. Crollando il terreno al di sotto dell’asfalto era normale che si verificassero nuovi cedimenti, ma questi non destano allarmi particolari”.

L’altra voragine

Se la voragine di via Menas ha compiuto il primo mese di “vita”, quella di via Dulceri ha superato i 60 giorni. Si era aperta lo scorso 20 febbraio e, anche in questo caso, sono ancora in corso le verifiche e non ci sono tempi certi sulla partenza degli interventi di riparazione. Intanto crescono i disagi per i residenti della zona, che lamentano in particolare lo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti da via Dulceri a via Zenodossio, per agevolare il passaggio dei mezzi Ama. Al loro posto sono stati posizionati dei bidoncini più piccoli che, assicura il municipio “vengono svuotati tre volte al giorno”. Eppure, secondo il comitato di quartiere Torpigneto Almagià i disagi non mancano: “Dopo qualche giorno di pausa, gli ‘sversatori seriali’ hanno ripreso la loro attività” segnalano gli attivisti, pubblicando le foto dei contenitori pieni, con rifiuti abbandonati sul marciapiede.