Si allarga la voragine di via Sestio Menas: "Nuovi cedimenti negli ultimi giorni"

Si allarga la maxi voragine in via Sestio Menas. Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi cedimenti che, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, “hanno ampliato il perimetro della voragine, di circa 70 centimetri. Purtroppo ci aspettavamo che sarebbe successo. Sarà dunque necessario allargare anche l’area del cantiere”.

Voragine in via Menas: gli ultimi aggiornamenti

La voragine si era aperta lo scorso 28 marzo, inghiottendo due automobili, poi recuperate a 13 metri di profondità. Dalle ultime verifiche, la maxi voragine aveva un diametro di otto metri. Ma gli ultimi crolli l’hanno ulteriormente allargato “finché continueranno – spiega Lostia – sarà difficile far scendere gli speleologi e pianificare con certezza i prossimi interventi per la riparazione. Al momento, almeno, è stato completato il bypass fognario”. Come spiegato da Acea nei giorni scorsi, infatti, dalle prime verifiche era emerso il danneggiamento della fognatura ed erano stati avviati i lavori per il ripristino della funzionalità della conduttura. Al momento non è ancora possibile sapere con certezza se la fognatura abbia collassato e quindi causato il crollo della strada, oppure al contrario se il cedimento stradale abbia poi rotto la tubatura Acea. Sarà un nodo complesso da sciogliere, come spiegano anche dall’assessorato ai Lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma Capitale, perché “ci sono una serie di elementi da tenere in considerazione: una fogna in mattoni, molto vecchia e le caratteristiche geomorfologiche della strada e di tutto il quadrante, ricco di cavità. E poi le piogge violente degli ultimi giorni, che potrebbero aver contribuito all’apertura della voragine”. Entro questa settimana, come confermato dall’assessora Lostia “è in programma un nuovo incontro con tutti i soggetti coinvolti, così da capire gli interventi prioritari da effettuare – spiega – è probabile che verranno effettuate delle indagini con georadar e geoscanner, ma lo sapremo con certezza solo dopo il confronto”.

“Nessun rischio per le case”

La buona notizia è che è stata esclusa la presenza di rischi per chi vive negli stabili limitrofi all’area in cui si è aperta la voragine. Venerdì 29 marzo, la Commissione verifica sicurezza statica edifici privati ha completato le verifiche e disposto il rientro immediato delle 58 persone evacuate dai 36 appartamenti della scala b di una palazzina al civico di via Attio Labeone 16. Saranno date prescrizioni al condominio affinché faccia un puntellamento di sicurezza interna. L’apertura, sempre più frequente, di voragini nel territorio del municipio V, però, esaspera i residenti: il 29 marzo un gruppo di attivisti del comitato Sottosuolo Quadraro ha svolto un presidio in via Menas, per chiedere interventi di manutenzione nelle strade del quartiere e scongiurare nuovi crolli del manto stradale: “Ormai abbiamo paura anche di attraversare la strada” sottolineano gli attivisti.