Voragine del Quadraro, scoperte nuove cavità. Si allungano i tempi per la riparazione

Per una voragine che è stata riparata (dopo tre anni), ce n’è un’altra in cui, la scoperta di nuove cavità potrebbe allungare i tempi per la riapertura della strada. Accade nel municipio V, il più esposto a rischio di crolli del manto stradale, tanto che, secondo l’assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia, si contano “almeno due-tre episodi al mese”. Mentre in via Zenodossio la voragine è stata riparata e la strada ha riaperto, per via Sestio Menas, al Quadraro, si prospettano tempi più lunghi.

La scoperta di nuove cavità

Era il 28 marzo quando la strada ha collassato, inghiottendo due auto. Una maxi voragine dalle dimensioni impressionanti e in cui, nelle settimane successive, si sono verificati nuovi crolli che ne hanno ulteriormente ampliato il perimetro. Poi, il 2 maggio, la rottura di una conduttura idrica, all’interno della buca, ha aperto una fontana d’acqua che ha lambito i primi piani dei palazzi di via Menas. Che sono rimasti senz’acqua. Dopo la messa in sicurezza della conduttura, il 4 maggio sono partiti i lavori per la riparazione della voragine, che sarebbero dovuti durare circa un mese. Sarebbero, perché la scoperta di nuove cavità, che dovranno essere esaminate e poi riempite, provocherà inevitabilmente un rallentamento. Ancora difficile da determinare. Mentre l’area della voragine è stata recentemente riempita dal Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale, infatti, stanno proseguendo le indagini per verificare la presenza di cavità sotterranee nelle aree circostanti. La fase di indagine relativa all’ispezione visiva diretta viene svolta tramite tecnologia laser scanner, in grado di leggere con precisione la conformazione del sottosuolo. Dai primi risultati è emerso che sono presenti altre cavità di entità apparentemente minore rispetto a quella principale. Il Dipartimento sta procedendo ad ulteriori analisi e contestualmente sta predisponendo la base del sottosuolo per consentire ad Acea di procedere alla riparazione della condotta fognaria crollata. I lavori di riparazione della voragine, infatti, sono stati divisi in due step diversi: dopo il riempimento è prevista la riparazione definitiva della fognatura da parte di Acea.

Segnalini: “Al lavoro per consentire il ripristino della fognatura nel più breve tempo possibile”

Sulla questione, è intervenuta l’assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini: “Nel corso delle indagini per la messa in sicurezza della strada – spiega - sono state trovate ulteriori cavità con perimetri circoscritti, per le quali procederemo al riempimento. Abbiamo a disposizione una tecnologia avanzata messa a punto di recente; infatti, è tuttora in corso l’utilizzo del sistema laser scanner di ultima generazione. Questo consentirà di determinare con precisa contezza la presenza di ulteriori cavità e le loro effettive dimensioni. Abbiamo svolto alcuni campi di indagine, in più di un caso il terreno è risultato integro, mentre sono state trovate due camere di dimensioni più piccole rispetto alla voragine che abbiamo già riempito. Stiamo procedendo in modo sistematico così da consentire ad Acea il ripristino della fognatura nel più breve tempo possibile”.