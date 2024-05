L'allarme di un'officina del Quadraro: "Prima la voragine, ora lo scavo per il bypass. Così chiudo"

Dall’apertura della maxi voragine al Quadraro è riuscito ad aprire la sua attività praticamente un solo giorno, ovvero quando a fine aprile, è stato aperto un passaggio intorno all’area interdetta, per permettere un accesso con i mezzi alla sua officina. Poi con l’esplosione di una conduttura, giovedì 2 maggio, un geyser che ha raggiunto i primi piani dei palazzi circostanti, la situazione per Emanuel Lai, titolare di un’officina al civico 48/50 di via Sestio Menas, è peggiorata ulteriormente. Mai, in 11 anni di attività, aveva vissuto una fase di stallo così preoccupante.

Il bypass davanti all’officina

Per aggirare il guasto, assicurando una pressione ottimale e costante, i tecnici Acea stanno lavorando alla costruzione di un bypass. Il problema è che per realizzarlo si è scavata una buca “che si trova proprio davanti alla serranda della mia officina – spiega Lai – impedendomi di fatto l’accesso all’attività. E non mi hanno ancora saputo dare informazioni sui tempi per la riparazione. Sono di nuovo bloccato”. Da qui la rabbia e la frustrazione: “Capisco che era necessario per far tornare l’acqua alle famiglie della zona – chiarisce Lai – ma anche io ho una famiglia e se non posso lavorare è un problema. Anche molto grave. Tra l’altro ho ancora in officina diversi mezzi che mi avevano lasciato i clienti per le riparazioni e che non posso restituire”.

Le accuse

La situazione, che almeno per il momento sembra lontana dallo sbloccarsi, spinge il titolare dell’officina a scagliarsi contro le istituzioni: “Dopo l’apertura della voragine, il sindaco Gualtieri è venuto qui e ha parlato di una vera e propria emergenza – afferma -. Perché dunque non si è intervenuti prima per ripararla? La buca è triplicata rispetto a un mese fa. Questo disastro poteva essere evitato”. A RomaToday municipi e assessorato ai Lavori pubblici hanno spiegato che in queste settimane si sono svolte le indagini per delimitare l’area di intervento e accertare la presenza di altre cavità, poi effettivamente individuate. Ma questo non basta a placare le preoccupazioni di chi in quella strada vive e lavora: “Io sono quello che si trova nella situazione peggiore, visto che lo scavo per costruire il bypass l’hanno fatto qui davanti – continua Lai – ma anche le attività vicine non sono in una situazione facile e hanno dovuto sopportare diversi giorni di chiusure e difficoltà che ancora continuano”. A preoccupare il titolare dell’officina sono anche le tempistiche per la costruzione del bypass e, ancora di più, per la riparazione della voragine: “Ce ne sono state altre qui in zona – sottolinea – e ogni volta ci sono voluti tempi biblici prima che si riuscisse a intervenire. La situazione è drammatica”.